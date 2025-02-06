В Москве будут лучше топить во время похолодания

Работу системы отопления в Москве скорректировали из-за похолодания.

В Москве будут лучше топить во время похолодания
© РИА Новости

По прогнозам синоптиков, с субботы в течение почти двух недель в городе по ночам будет около −10 °С, в этот период в столице будут топить сильнее, рассказал ТАСС заммэра по вопросам благоустройства и ЖКХ Петр Бирюков.

По его словам, температура теплоносителя в магистральных сетях сейчас полностью соответствует нормативным значениям.

Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что корректировка производится под контролем диспетчерских служб ПАО «МОЭК» в автоматическом режиме на основании показателей температурных датчиков.

Новости Москвы
Петр Бирюков
Россети Московский регион
Москва