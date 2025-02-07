Пассажиропоток на МЦК вырос на 4,4% в январе

В январе 2025 года поезда на Московском центральном кольце (МЦК) перевезли 11,6 млн пассажиров, что на 4,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги.

« Н а М о с к о в с к о м ц е н т р а л ь н о м к о л ь ц е в я н в а р е п е р е в е з е н о 1 1 , 6 м л н п а с с а ж и р о в ( п л ю с 4 , 4 % к я н в а р ю 2 0 2 4 г о д а ) » , – г о в о р и т с я в м а т е р и а л е .

Как уточняется, в январе наибольшее количество пассажиров воспользовались следующими станциями: «Ростокино» – 822,6 тыс., «Нижегородская» – 794,2 тыс., «Площадь Гагарина» – 728,8 тыс. человек.

С начала эксплуатации на МЦК перевезено 1 млрд 169 млн пассажиров.