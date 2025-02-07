Пассажиропоток на МЦК вырос на 4,4% в январе
В январе 2025 года поезда на Московском центральном кольце (МЦК) перевезли 11,6 млн пассажиров, что на 4,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги.
«На Московском центральном кольце в январе перевезено 11,6 млн пассажиров (плюс 4,4 % к январю 2024 года)», – говорится в материале.
Как уточняется, в январе наибольшее количество пассажиров воспользовались следующими станциями: «Ростокино» – 822,6 тыс., «Нижегородская» – 794,2 тыс., «Площадь Гагарина» – 728,8 тыс. человек.
С начала эксплуатации на МЦК перевезено 1 млрд 169 млн пассажиров.