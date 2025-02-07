Атмосферное давление 8 февраля опустит москвичей в "300-метровую шахту"

Атмосферное давление в Москве к вечеру пятницы, 7 февраля, может побить рекорд, установленный еще в 2012 году. Об этом заявил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По его словам, барометры могут достигнуть показателя в 774 миллиметров ртутного столба. На данный момент рекорд для 7 февраля был установлен в 2012 году и составил 773,7 миллиметра ртутного столба.
"При таких показания барометров москвичи как будто опустятся в шахту глубиной почти до 300 метров, что может негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей", – предупредил Тишковец.
На следующий день, 8-го числа, как утверждает синоптик, тоже будет побит рекорд максимально высокого атмосферного давления, который держится с 1969 года. Синоптик объяснил подобные явления тем, что сибирский антициклон усилился и вышел на Центральную Россию.
Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также дети сильнее всех почувствуют изменения в атмосферном давлении 8 февраля, о чем рассказал врач-терапевт и кардиолог Андрей Кондрахин. Он уточнил, что те, у кого нет серьезных проблем со здоровьем, изменений не почувствуют.
Также, по словам специалиста, могут почувствовать недомогание люди с другими хроническими заболеваниями в стадии обострения. Пока давление не придет в норму, терапевт посоветовал людям из всех групп риска не перегружать организм работой или спортом, больше отдыхать, а также не стимулировать нервную систему кофеином.