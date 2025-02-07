Атмосферное давление 8 февраля опустит москвичей в "300-метровую шахту"

Атмосферное давление в Москве к вечеру пятницы, 7 февраля, может побить рекорд, установленный еще в 2012 году. Об этом заявил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, барометры могут достигнуть показателя в 774 миллиметров ртутного столба. На данный момент рекорд для 7 февраля был установлен в 2012 году и составил 773,7 миллиметра ртутного столба.

" П р и т а к и х п о к а з а н и я б а р о м е т р о в м о с к в и ч и к а к б у д т о о п у с т я т с я в ш а х т у г л у б и н о й п о ч т и д о 3 0 0 м е т р о в , ч т о м о ж е т н е г а т и в н о с к а з а т ь с я н а с а м о ч у в с т в и и м е т е о з а в и с и м ы х л ю д е й " , – п р е д у п р е д и л Т и ш к о в е ц .

На следующий день, 8-го числа, как утверждает синоптик, тоже будет побит рекорд максимально высокого атмосферного давления, который держится с 1969 года. Синоптик объяснил подобные явления тем, что сибирский антициклон усилился и вышел на Центральную Россию.

Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также дети сильнее всех почувствуют изменения в атмосферном давлении 8 февраля, о чем рассказал врач-терапевт и кардиолог Андрей Кондрахин. Он уточнил, что те, у кого нет серьезных проблем со здоровьем, изменений не почувствуют.

Также, по словам специалиста, могут почувствовать недомогание люди с другими хроническими заболеваниями в стадии обострения. Пока давление не придет в норму, терапевт посоветовал людям из всех групп риска не перегружать организм работой или спортом, больше отдыхать, а также не стимулировать нервную систему кофеином.