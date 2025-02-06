«Зима в Москве»: горожане определят лучшие площадки фестиваля «Усадьбы Москвы»

В проекте «Активный гражданин» началось новое голосование. Его участники определят лучшие площадки зимнего фестиваля «Усадьбы Москвы», который проходит до 28 февраля. В его программе театрализованные представления и балы, иммерсивные шоу и лекции, экскурсии и чаепития.

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« М о с к в и ч и п р о г о л о с у ю т з а 1 9 и с т о р и ч е с к и х м е с т , т а к и х к а к у с а д ь б ы В о р о н ц о в о , С в и б л о в о и Л ю б л и н о , д о м С т а х е е в а и П е т р о в с к и й п у т е в о й д в о р е ц . З а о д н о п р и г л а ш а е м п о д е л и т ь с я м н е н и е м о т о м , н а к а к и х м е р о п р и я т и я х с т о и т с д е л а т ь а к ц е н т в с л е д у ю щ е м с е з о н е : н а м а с т е р - к л а с с а х , к в е с т а х , к о н ц е р т а х , с п е к т а к л я х и л и д р у г и х с о б ы т и я х » , — р а с с к а з а л а Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

Освоить азы вальса и посмотреть спектакль под открытым небом

Одна из ключевых площадок фестиваля — сад имени Н.Э. Баумана, который в XVIII веке входил в ансамбль усадьбы князя Михаила Голицына. Здесь можно примерить костюмы, стилизованные под наряды конца XIX — начала XX века и освоить азы вальса на танцевальных мастер-классах.

В парке «Останкино» приглашают увидеть постановку по мотивам знаменитого произведения «Щелкунчик и Мышиный король», а в музее-усадьбе «Люблино» — посмотреть театрализованное представление «Усадебная сказка».

В Школе акварели Сергея Андрияки гостям предложат послушать лекцию о придворной моде при Екатерине II и Николае I.

Для посещения некоторых мероприятий нужна предварительная регистрация в туристическом сервисе Russpass.

Фестиваль «Усадьбы Москвы» стал частью масштабного проекта «Зима в Москве» — главного события сезона, объединившего более 1,9 тысячи площадок в разных районах. Горожан и туристов приглашают согреться чаем с горячими плюшками, покататься на коньках, посмотреть ледовые представления, проявить заботу о тех, кому она необходима.

Проект «Активный гражданин» работает с 2014 года. За это время к нему присоединились свыше семи миллионов человек. Всего прошло более семи тысяч голосований. Ежемесячно в городе реализуют 30–40 решений, принятых москвичами.