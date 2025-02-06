Москвичи несут цветы на станцию метро "Автозаводская" в годовщину теракта

Жители Москвы несут цветы на станцию метро "Автозаводская" Замоскворецкой линии в годовщину террористического акта, совершенного более 20 лет назад, передает РИА Новости.

У памятной таблички со списком жертв трагедии москвичи также зажгли свечу и поставили икону.

Диверсия, устроенная террористом-смертником, произошла на перегоне между станциями "Автозаводская" и "Павелецкая" 6 февраля 2004 года. Он привел в действие взрывное устройство в поезде, вследствие чего во втором вагоне начался пожар высшей, пятой категории сложности.

Третий вагон был сильно поврежден взрывной волной, отраженной от стен тоннеля. В результате теракта погибли 42 человека, включая самого террориста. Еще 250 человек получили ранения.

Между тем СК РФ завершил расследование дела о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске. В данный момент стороны приступили к ознакомлению с его материалами.

Трагедия произошла 22 марта 2024 года. Террористы стреляли по людям и подожгли здание. В результате случившегося погибли 145 человек.

По данному делу были арестованы четверо нападавших, трое продавших им автомобиль, сдавший террористам квартиру, подозреваемый в финансировании преступников, перечисливший им деньги, а также еще двое мужчин. Всего обвинения получили 27 человек.