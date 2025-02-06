Ефимов: Москвичи смогут выкупить у столицы 29 земельных участков для ИЖС

Владимир Ефимов: Горожане могут приобрести 29 земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории столицы
Физические лица могут приобрести у города 29 земельных участков для индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Различные по площади объекты находятся в трех административных округах Москвы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
— Жители столицы могут приобрести землю для строительства частных домов напрямую у города. Сегодня в специализированном перечне объектов, доступных для ИЖС, находится 29 участков общей площадью 3,15 гектара. Они расположены в Троицком и Новомосковском административных округах, а также на востоке столицы. Покупатели смогут возвести на них в общей сложности свыше 12,7 тысячи квадратных метров жилой недвижимости, а также различные постройки, необходимые для ведения хозяйства, — отметил Владимир Ефимов.
Желающие приобрести городскую землю для строительства частного дома могут ознакомиться с актуальным списком доступных объектов и подать заявление в Департамент городского имущества города Москвы. После этого будет опубликовано извещение о предоставлении участка для ИЖС. Договор купли-продажи будет оформлен в том случае, если в течение 30 дней не поступит заявлений от других покупателей, при этом объект будет продан по кадастровой стоимости. При подаче заявок от нескольких граждан проводятся торги.
— По 17 земельным участкам из перечня общей площадью почти 1,9 гектара запланированы конкурентные процедуры, так как по ним есть несколько заявителей. На Инвестиционном портале Москвы будет размещена подробная актуальная информация по этим лотам. На три других объекта общей площадью около 0,4 гектара заявления подали по одному претенденту. Еще девять участков площадью более 0,8 гектара в Троицком административном округе доступны для покупки, — отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.
Информация о выставленных на торги земельных участках публикуется на Инвестиционном портале Москвы. Принять участие в аукционах могут только физические лица. Все этапы реализации городского имущества переведены в электронный вид, поэтому горожане могут подавать заявки, участвовать в торгах и заключать договоры онлайн.
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