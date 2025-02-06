Ефимов: Москвичи смогут выкупить у столицы 29 земельных участков для ИЖС

Физические лица могут приобрести у города 29 земельных участков для индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Различные по площади объекты находятся в трех административных округах Москвы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

© Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы

— Ж и т е л и с т о л и ц ы м о г у т п р и о б р е с т и з е м л ю д л я с т р о и т е л ь с т в а ч а с т н ы х д о м о в н а п р я м у ю у г о р о д а . С е г о д н я в с п е ц и а л и з и р о в а н н о м п е р е ч н е о б ъ е к т о в , д о с т у п н ы х д л я И Ж С , н а х о д и т с я 2 9 у ч а с т к о в о б щ е й п л о щ а д ь ю 3 , 1 5 г е к т а р а . О н и р а с п о л о ж е н ы в Т р о и ц к о м и Н о в о м о с к о в с к о м а д м и н и с т р а т и в н ы х о к р у г а х , а т а к ж е н а в о с т о к е с т о л и ц ы . П о к у п а т е л и с м о г у т в о з в е с т и н а н и х в о б щ е й с л о ж н о с т и с в ы ш е 1 2 , 7 т ы с я ч и к в а д р а т н ы х м е т р о в ж и л о й н е д в и ж и м о с т и , а т а к ж е р а з л и ч н ы е п о с т р о й к и , н е о б х о д и м ы е д л я в е д е н и я х о з я й с т в а , — о т м е т и л Владимир Ефимов.

Желающие приобрести городскую землю для строительства частного дома могут ознакомиться с актуальным списком доступных объектов и подать заявление в Департамент городского имущества города Москвы. После этого будет опубликовано извещение о предоставлении участка для ИЖС. Договор купли-продажи будет оформлен в том случае, если в течение 30 дней не поступит заявлений от других покупателей, при этом объект будет продан по кадастровой стоимости. При подаче заявок от нескольких граждан проводятся торги.

— П о 1 7 з е м е л ь н ы м у ч а с т к а м и з п е р е ч н я о б щ е й п л о щ а д ь ю п о ч т и 1 , 9 г е к т а р а з а п л а н и р о в а н ы к о н к у р е н т н ы е п р о ц е д у р ы , т а к к а к п о н и м е с т ь н е с к о л ь к о з а я в и т е л е й . Н а Инвестиционном портале Москвы будет размещена подробная актуальная информация по этим лотам. На три других объекта общей площадью около 0,4 гектара заявления подали по одному претенденту. Еще девять участков площадью более 0,8 гектара в Троицком административном округе доступны для покупки, — отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Информация о выставленных на торги земельных участках публикуется на Инвестиционном портале Москвы. Принять участие в аукционах могут только физические лица. Все этапы реализации городского имущества переведены в электронный вид, поэтому горожане могут подавать заявки, участвовать в торгах и заключать договоры онлайн.

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