ЗАГС: москвичи чаще дают своим детям двойные имена

ЗАГС: Москвичи дают своим детям четверные имена
Жители столицы активно именуют своих детей двойными, тройными и четверными именами — в 2024 году их получили более 900 мальчиков и порядка 400 девочек. Об этом рассказали в в пресс-службе столичного управления ЗАГС.
Самые популярные нестандартные имена среди новорожденных мальчиков — Алексей-Николай, Ян-Роман, Марк-Иосиф и Егор-Лука. Девочек называют Луна Кристал, Аврора Мари Виктория, Ева-Габриэль и Таисия-Антонина.
— Чаще всего дают имена с написанием через пробел, но встречаются и варианты написания через дефис. В 2024 году новорожденным в столице часто давали двойные имена. Так, двойное имя получили в прошлом году 847 мальчиков и 332 девочки. Мальчиков с тройным именем родилось в столице 55, а девочек – 53. Четверное имя получили три мальчика и две девочки, — передают представители загса.
Также там отметили, что чаще всего сочетания привычных имен можно встретить среди детей мужского пола. Например, одного мальчика назвали Алексей-Николай, также в столице на свет появился один Ян-Роман и один Марк-Иосиф. Еще одного ребенка родители именовали Егор-Лука.
— Интересно, что в 2024 году 19 девочек родилось с двойным именем, начинающимся с имени Анна: имя Анна-Мария получили девять девочек, родители одной из них выбрали написание Анна Мария, а двух девочек назвали Анна-Елизавета, — передает РИА Новости.
Статистика также есть и по новорожденным из Санкт-Петербурга. Среди нестандартных имен для мальчиков были Спартак, Гектор, Сократ, Леопольд, Светозар. Девочек называли Аурелия, Феврония, Россияна и Стелла.