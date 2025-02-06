ЗАГС: москвичи чаще дают своим детям двойные имена

Жители столицы активно именуют своих детей двойными, тройными и четверными именами — в 2024 году их получили более 900 мальчиков и порядка 400 девочек. Об этом рассказали в в пресс-службе столичного управления ЗАГС.

Самые популярные нестандартные имена среди новорожденных мальчиков — Алексей-Николай, Ян-Роман, Марк-Иосиф и Егор-Лука. Девочек называют Луна Кристал, Аврора Мари Виктория, Ева-Габриэль и Таисия-Антонина.

— Ч а щ е в с е г о д а ю т и м е н а с н а п и с а н и е м ч е р е з п р о б е л , н о в с т р е ч а ю т с я и в а р и а н т ы н а п и с а н и я ч е р е з д е ф и с . В 2 0 2 4 г о д у н о в о р о ж д е н н ы м в с т о л и ц е ч а с т о д а в а л и д в о й н ы е и м е н а . Т а к , д в о й н о е и м я п о л у ч и л и в п р о ш л о м г о д у 8 4 7 м а л ь ч и к о в и 3 3 2 д е в о ч к и . М а л ь ч и к о в с т р о й н ы м и м е н е м р о д и л о с ь в с т о л и ц е 5 5 , а д е в о ч е к – 5 3 . Ч е т в е р н о е и м я п о л у ч и л и т р и м а л ь ч и к а и д в е д е в о ч к и , — п е р е д а ю т п р е д с т а в и т е л и з а г с а .

Также там отметили, что чаще всего сочетания привычных имен можно встретить среди детей мужского пола. Например, одного мальчика назвали Алексей-Николай, также в столице на свет появился один Ян-Роман и один Марк-Иосиф. Еще одного ребенка родители именовали Егор-Лука.

— И н т е р е с н о , ч т о в 2 0 2 4 г о д у 1 9 д е в о ч е к р о д и л о с ь с д в о й н ы м и м е н е м , н а ч и н а ю щ и м с я с и м е н и А н н а : и м я А н н а - М а р и я п о л у ч и л и д е в я т ь д е в о ч е к , р о д и т е л и о д н о й и з н и х в ы б р а л и н а п и с а н и е А н н а М а р и я , а д в у х д е в о ч е к н а з в а л и А н н а - Е л и з а в е т а , — п е р е д а е т РИА Новости.

Статистика также есть и по новорожденным из Санкт-Петербурга. Среди нестандартных имен для мальчиков были Спартак, Гектор, Сократ, Леопольд, Светозар. Девочек называли Аурелия, Феврония, Россияна и Стелла.