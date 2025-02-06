Собянин рассказал о цифровых сервисах Москвы в сфере культуры

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале рассказал о цифровых сервисах в сфере культуры.

« Н о в ы е ф у н к ц и и и у д о б с т в о и с п о л ь з о в а н и я : р а з в и в а е м ц и ф р о в ы е с е р в и с ы в с ф е р е к у л ь т у р ы . Е д и н ы й ч и т а т е л ь с к и й б и л е т д а е т д о с т у п к к н и ж н ы м ф о н д а м в с е х г о р о д с к и х б и б л и о т е к . Е г о м о ж н о о ф о р м и т ь в б и б л и о т е к е и о н л а й н , п р и в я з а т ь к к а р т е « М о с к в е н о к » и к а р т е м о с к в и ч а . А с п р о ш л о г о г о д а т а к ж е п о я в и л а с ь в о з м о ж н о с т ь п о л у ч а т ь и з д а н и я в к н и г о м а т а х м о с к о в с к и х п а р к о в » , – г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

Портал «Узнай Москву» – цифровой проект, рассказывающий о достопримечательностях и истории нашего города. В мобильном приложении можно увидеть в режиме дополненной реальности, как выглядели бы в современной городской среде здания и сооружения, не сохранившиеся до наших дней. Также есть возможность аренды городских пространств для мероприятий.

« Б о л ь ш е 1 , 5 т ы с . п о м е щ е н и й в 4 2 к у л ь т у р н ы х у ч р е ж д е н и я х Москвы», – отметил мэр.

Кроме того, доступен онлайн-сервис записи в детские школы искусств и кружки – более 10 тыс. доступных для записи образовательных программ и кружков в период приемной кампании.

« Б и л е т н а я с и с т е м а « М о с б и л е т » п о м о г а е т к у п и т ь б и л е т ы в м у з е и и т е а т р ы , о п л а т и т ь г о р о д с к и е к а т к и и б а с с е й н ы , а р е н д о в а т ь п и к н и к о в ы е з о н ы . С д е к а б р я п р и о б р е т а т ь б и л е т ы м о ж н о б ы с т р е е с о с т а н д а р т н о й и л и п о л н о й у ч е т н о й з а п и с ь ю н а п о р т а л е m o s . r u » , – п о я с н и л Собянин.

В инфографике, которую мэр прикрепил к материалу в своем Telegram-канале, уточняется, что по состоянию на 2024 год москвичи оформили около 1,2 млн читательских билетов. Кроме того, с помощью книгоматов жители столицы оформили и получили более 2,8 тыс. изданий.

Через сервис «Вместе с культурой», который предлагает аренду в городских учреждениях культуры, с момента создания проекта москвичи забронировали столичные площадки свыше 43 тыс. раз.

Жители города также подали около 700 тыс. заявлений на запись детей в учреждения дополнительного образования с момента запуска сервиса по онлайн-записи на образовательные программы детских школ искусств, а также в кружки, организованные в культурных центрах, библиотеках и парках.