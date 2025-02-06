Сергей Собянин рассказал о цифровых сервисах Москвы в сфере культуры
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале рассказал о цифровых сервисах в сфере культуры.
«Новые функции и удобство использования: развиваем цифровые сервисы в сфере культуры. Единый читательский билет дает доступ к книжным фондам всех городских библиотек. Его можно оформить в библиотеке и онлайн, привязать к карте «Москвенок» и карте москвича. А с прошлого года также появилась возможность получать издания в книгоматах московских парков», – говорится в сообщении.
Портал «Узнай Москву» – цифровой проект, рассказывающий о достопримечательностях и истории нашего города. В мобильном приложении можно увидеть в режиме дополненной реальности, как выглядели бы в современной городской среде здания и сооружения, не сохранившиеся до наших дней. Также есть возможность аренды городских пространств для мероприятий.
Кроме того, доступен онлайн-сервис записи в детские школы искусств и кружки – более 10 тыс. доступных для записи образовательных программ и кружков в период приемной кампании.
«Билетная система «Мосбилет» помогает купить билеты в музеи и театры, оплатить городские катки и бассейны, арендовать пикниковые зоны. С декабря приобретать билеты можно быстрее со стандартной или полной учетной записью на портале mos.ru», – пояснил Собянин.
В инфографике, которую мэр прикрепил к материалу в своем Telegram-канале, уточняется, что по состоянию на 2024 год москвичи оформили около 1,2 млн читательских билетов. Кроме того, с помощью книгоматов жители столицы оформили и получили более 2,8 тыс. изданий.
Через сервис «Вместе с культурой», который предлагает аренду в городских учреждениях культуры, с момента создания проекта москвичи забронировали столичные площадки свыше 43 тыс. раз.
Жители города также подали около 700 тыс. заявлений на запись детей в учреждения дополнительного образования с момента запуска сервиса по онлайн-записи на образовательные программы детских школ искусств, а также в кружки, организованные в культурных центрах, библиотеках и парках.