В Москве и Московской области (МО) фиксируют комфортную для февраля температуру. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что с новым месяцем зимы начинается новая погода.

— П о г о д а в ф е в р а л е , п о х о ж е , н и ч е м н е б у д е т п о х о ж а н а т о , ч т о м ы в и д е л и з а о к н о м в к о н ц е я н в а р я , к о г д а д е н ь з а д н е м б ы л и н о в ы е р е к о р д ы т е п л а . М ы н е с п е ш н о в о з в р а щ а е м с я в з и м у . З и м а п о к а н е п о д а р и т н а м с н е г а , н и з к и х т е м п е р а т у р т о ж е н е б у д е т : 0 - 2 г р а д у с а в п е р в о й п о л о в и н е н е д е л и , — с к а з а л э к с п е р т .

По словам Шувалова, с 5 февраля на юге МО может быть черноморский циклон. Выпадет небольшой снег — в пределах 1-2 миллиметров. В конце недели синоптик прогнозирует мягкое снижение температуры. Он отметил, что это идеальные условия для февраля.

— И в а ж н о е щ е , ч т о у н а с о ч е н ь с и л ь н о р а с т е т д а в л е н и е в т е ч е н и е э т о й н е д е л и — п р а к т и ч е с к и н а 2 0 м и л л и м е т р о в р т у т н о г о с т о л б а . М е т е о з а в и с и м ы м м о ж е т б ы т ь т я ж е л о , — о б ъ я с н и л Шувалов.

Он добавил, что морозов ниже минус 10-12 градусов пока не предвидится, сообщает Радио 1.

Мороз и солнце ожидаются в столице на предстоящих выходных. При этом атмосферное давление поднимется до рекордных значений. Подробнее о том, какой будет погода в ближайшие дни, «Вечерняя Москва» узнала у синоптика прогностического центра «Метео» Александра Ильина.

В Москве в предстоящие выходные, 8 и 9 февраля, ожидается рекордно высокое атмосферное давление. Впервые за всю историю наблюдений оно достигнет 775–777 миллиметров ртутного столба. Врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал в беседе с «Вечерней Москвой» о том, как москвичам пережить это непростое для организма время.