Синоптик Шувалов объяснил, как изменится погода в феврале в Москве и Подмосковье
В Москве и Московской области (МО) фиксируют комфортную для февраля температуру. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что с новым месяцем зимы начинается новая погода.
— Погода в феврале, похоже, ничем не будет похожа на то, что мы видели за окном в конце января, когда день за днем были новые рекорды тепла. Мы неспешно возвращаемся в зиму. Зима пока не подарит нам снега, низких температур тоже не будет: 0-2 градуса в первой половине недели, — сказал эксперт.
По словам Шувалова, с 5 февраля на юге МО может быть черноморский циклон. Выпадет небольшой снег — в пределах 1-2 миллиметров. В конце недели синоптик прогнозирует мягкое снижение температуры. Он отметил, что это идеальные условия для февраля.
— И важно еще, что у нас очень сильно растет давление в течение этой недели — практически на 20 миллиметров ртутного столба. Метеозависимым может быть тяжело, — объяснил Шувалов.
Он добавил, что морозов ниже минус 10-12 градусов пока не предвидится, сообщает Радио 1.
Мороз и солнце ожидаются в столице на предстоящих выходных. При этом атмосферное давление поднимется до рекордных значений. Подробнее о том, какой будет погода в ближайшие дни, «Вечерняя Москва» узнала у синоптика прогностического центра «Метео» Александра Ильина.
В Москве в предстоящие выходные, 8 и 9 февраля, ожидается рекордно высокое атмосферное давление. Впервые за всю историю наблюдений оно достигнет 775–777 миллиметров ртутного столба. Врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал в беседе с «Вечерней Москвой» о том, как москвичам пережить это непростое для организма время.