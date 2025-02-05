Москвичам рассказали о погоде до конца недели

Ясная погода без осадков ожидается до конца недели в Москве. Об этом жителям столицы рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с ТАСС.

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По словам синоптика, в ночь на четверг, 6 февраля, столбики термометров в Москве покажут от минус трех до пяти градусов, а днем около нуля. В Подмосковье при этом температура будет слабоотрицательной на протяжении всего дня, уточнил он.

« В ч е т в е р г у ж е ( п р о г н о з и р у е т с я ) п е р е м е н н а я о б л а с т ь с ч а с т ы м и п р о я с н е н и я м и , а в п я т н и ц у — н е б о л ь ш а я о б л а ч н о с т ь , с о л н ц е б у д е т о т в о с х о д а д о з а к а т а . З а т е м д о к о н ц а н е д е л и б у д е т о ч е н ь с о л н е ч н а я п о г о д а , ч т о с о о т в е т с т в у е т а н т и ц и к л о н а л ь н о м у р е ж и м у , н и к а к и х о с а д к о в н е б у д е т » , — п о д е л и л с я и н ф о р м а ц и е й В и л ь ф а н д .

Специалист объяснил, что при антициклоне не бывает сильных ветров, и стоит преимущественно маловетреная погода. В пятницу ночью, 7 февраля, в городе прогнозируется от минус четыре до минус шести градусов, по области — до минус восьми градусов. В дневные воздух в столице прогреется до минус одного-двух градусов, в области — до минус пяти градусов.

Что касается выходных, то Вильфанд уточнил, что погода будет солнечной и в целом похожей на ту, что будет наблюдаться в четверг и пятницу. Аналогичный температурный фон, добавил он, будет во многих соседних с московским регионах, включая Северо-Западный федеральный округ.

Ранее врач Андрей Кондрахин призвал москвичей отказаться от кофе 8 и 9 февраля, когда прогнозируется рекордно высокое давление.