Москвичам рассказали о погоде до конца недели

Ясная погода без осадков ожидается до конца недели в Москве. Об этом жителям столицы рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с ТАСС.

Москвичам рассказали о погоде до конца недели
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По словам синоптика, в ночь на четверг, 6 февраля, столбики термометров в Москве покажут от минус трех до пяти градусов, а днем около нуля. В Подмосковье при этом температура будет слабоотрицательной на протяжении всего дня, уточнил он.

«В четверг уже (прогнозируется) переменная область с частыми прояснениями, а в пятницу небольшая облачность, солнце будет от восхода до заката. Затем до конца недели будет очень солнечная погода, что соответствует антициклональному режиму, никаких осадков не будет», поделился информацией Вильфанд.

Специалист объяснил, что при антициклоне не бывает сильных ветров, и стоит преимущественно маловетреная погода. В пятницу ночью, 7 февраля, в городе прогнозируется от минус четыре до минус шести градусов, по области — до минус восьми градусов. В дневные воздух в столице прогреется до минус одного-двух градусов, в области — до минус пяти градусов.

Что касается выходных, то Вильфанд уточнил, что погода будет солнечной и в целом похожей на ту, что будет наблюдаться в четверг и пятницу. Аналогичный температурный фон, добавил он, будет во многих соседних с московским регионах, включая Северо-Западный федеральный округ.

Ранее врач Андрей Кондрахин призвал москвичей отказаться от кофе 8 и 9 февраля, когда прогнозируется рекордно высокое давление.

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