Улицу Дарта Вейдера обнаружили в Подмосковье

В СНТ «Москворечье» в городском округе Воскресенск, расположенном на юго-востоке Московской области, появилась улица, названная в честь Дарта Вейдера — одного из самых известных персонажей серии фильмов «Звездные войны».

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Улица с необычным названием находится на берегу Москвы-реки, она примыкает к улице Звездная, а параллельно ей расположена улица Маршала Жукова. Остальные улицы в населенном пункте носят стандартные названия, а у некоторых еще нет официального наименования. В пресс-службе онлайн-сервиса «Яндекс.Карты» отметили, что решение назвать одну из улиц садового товарищества в честь одного из самых популярных персонажей в кино приняли сами жители, предоставив все необходимые документы, передает msk1.ru.

В Пермском крае нашли улицу, названную в честь вокалиста и гитариста культовой группы Nirvana Курта Кобейна, — она находится недалеко от деревни Ельники в Добрянском округе. Название этой улице присвоили в 2018 году на основании постановления администрации Краснослудского поселения, инициаторами такого решения выступили местные жители.