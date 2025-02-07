На выходных в Москве ожидается мороз

Синоптик: в выходные в Москве и области ожидается солнечная погода и легкий мороз
По информации сотрудника прогностического центра «Метео» Александра Ильина, 8 и 9 февраля москвичей и жителей Подмосковья ждет безветренная и солнечная погода. Об этом сообщает канал RT.
«В выходные Москва и Московская область будут находиться практически в центре антициклона. Под прессом очень высокого атмосферного давления. Максимальное давление, скорее всего, будет достигнуто в субботу — 777 мм», — уточнил синоптик.
По словам Ильина, солнце над столичным регионом начнет пробиваться сквозь тучи уже в пятницу, а в выходные погода будет совсем безоблачной. При этом ночная температура упадет до -6...-9 градусов, днем будет теплее и воздух прогреется до -1...-3 градусов.