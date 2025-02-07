На выходных в Москве ожидается мороз

По информации сотрудника прогностического центра «Метео» Александра Ильина, 8 и 9 февраля москвичей и жителей Подмосковья ждет безветренная и солнечная погода. Об этом сообщает канал RT.

« В в ы х о д н ы е М о с к в а и М о с к о в с к а я о б л а с т ь б у д у т н а х о д и т ь с я п р а к т и ч е с к и в ц е н т р е а н т и ц и к л о н а . П о д п р е с с о м о ч е н ь в ы с о к о г о а т м о с ф е р н о г о д а в л е н и я . М а к с и м а л ь н о е д а в л е н и е , с к о р е е в с е г о , б у д е т д о с т и г н у т о в с у б б о т у — 7 7 7 м м » , — у т о ч н и л с и н о п т и к .

В Москве улучшился воздух

По словам Ильина, солнце над столичным регионом начнет пробиваться сквозь тучи уже в пятницу, а в выходные погода будет совсем безоблачной. При этом ночная температура упадет до -6...-9 градусов, днем будет теплее и воздух прогреется до -1...-3 градусов.