Жилой квартал со спорткомплексом построят в Свиблово по программе КРТ

В районе Свиблово по программе комплексного развития территорий (КРТ) реорганизуют участок площадью около 12 га, на котором построят 162 тыс. кв. м различной недвижимости. Об этом сообщила пресс-служба градостроительного комплекса Москвы со ссылкой на заместителя мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.

« С о в р е м е н н ы й ж и л о й к в а р т а л с о б ъ е к т а м и и н ф р а с т р у к т у р ы п о я в и т с я в р а м к а х р е о р г а н и з а ц и и у ч а с т к а п о а д р е с у : у л . С е л ь с к о х о з я й с т в е н н а я , в л . 4 2 , с т р . 1 . В с е г о з д е с ь п л а н и р у е т с я п о с т р о и т ь 1 6 2 т ы с . к в . м р а з л и ч н о й н е д в и ж и м о с т и . В л о ж е н и я в р а з в и т и е п л о щ а д к и с о с т а в я т 4 5 , 5 м л р д р у б . , а е ж е г о д н ы й б ю д ж е т н ы й э ф ф е к т – 2 2 6 , 4 м л н р у б . В р е з у л ь т а т е г о р о д п о л у ч и т о к о л о 4 0 0 р а б о ч и х м е с т » , – п р и в о д я т с я в м а т е р и а л е с л о в а Ефимова.

Территория расположена вдоль ул. Сельскохозяйственная, вблизи станции метро «Ботанический сад» и одноименной станции Московского центрального кольца. Также рядом проходит Московский скоростной диаметр, в шаговой доступности находится станция метро «Свиблово».

« П о п р о е к т у н а у ч а с т к е в о з в е д у т 1 5 6 т ы с . к в . м ж и л ь я . И н ф р а с т р у к т у р у к в а р т а л а д о п о л н я т о б ъ е к т ы к о м м у н а л ь н о г о и о б щ е с т в е н н о г о н а з н а ч е н и я , в к л ю ч а я ф и з к у л ь т у р н о - о з д о р о в и т е л ь н ы й к о м п л е к с . О б щ а я п л о щ а д ь н е ж и л о й н е д в и ж и м о с т и с о с т а в и т 6 т ы с . к в . м . У ч а с т о к б л а г о у с т р о я т , в б л и з и о б о р у д у ю т д е т с к и е и с п о р т и в н ы е п л о щ а д к и , п р и д о м о в у ю т е р р и т о р и ю о з е л е н я т , о б у с т р о я т з о н ы д л я п р о г у л о к и п р о л о ж а т д о р о г и » , – ц и т и р у е т п р е с с - с л у ж б а р у к о в о д и т е л я д е п а р т а м е н т а г о р о д с к о г о и м у щ е с т в а Максима Гамана.

По программе комплексного развития территорий создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются дороги, комфортное жилье и вся необходимая инфраструктура. Сейчас в Москве на разных стадиях проработки и реализации находятся 302 проекта КРТ общей площадью около 4,2 тыс. га. Эта работа ведется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.