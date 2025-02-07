Жилой квартал со спорткомплексом построят в Свиблово по программе КРТ
В районе Свиблово по программе комплексного развития территорий (КРТ) реорганизуют участок площадью около 12 га, на котором построят 162 тыс. кв. м различной недвижимости. Об этом сообщила пресс-служба градостроительного комплекса Москвы со ссылкой на заместителя мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.
«Современный жилой квартал с объектами инфраструктуры появится в рамках реорганизации участка по адресу: ул. Сельскохозяйственная, вл. 42, стр. 1. Всего здесь планируется построить 162 тыс. кв. м различной недвижимости. Вложения в развитие площадки составят 45,5 млрд руб., а ежегодный бюджетный эффект – 226,4 млн руб. В результате город получит около 400 рабочих мест», – приводятся в материале слова Ефимова.
Территория расположена вдоль ул. Сельскохозяйственная, вблизи станции метро «Ботанический сад» и одноименной станции Московского центрального кольца. Также рядом проходит Московский скоростной диаметр, в шаговой доступности находится станция метро «Свиблово».
«По проекту на участке возведут 156 тыс. кв. м жилья. Инфраструктуру квартала дополнят объекты коммунального и общественного назначения, включая физкультурно-оздоровительный комплекс. Общая площадь нежилой недвижимости составит 6 тыс. кв. м. Участок благоустроят, вблизи оборудуют детские и спортивные площадки, придомовую территорию озеленят, обустроят зоны для прогулок и проложат дороги», – цитирует пресс-служба руководителя департамента городского имущества Максима Гамана.
По программе комплексного развития территорий создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются дороги, комфортное жилье и вся необходимая инфраструктура. Сейчас в Москве на разных стадиях проработки и реализации находятся 302 проекта КРТ общей площадью около 4,2 тыс. га. Эта работа ведется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.