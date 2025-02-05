«Зимний праздник жизни» прошёл на катке в саду «Эрмитаж» в рамках фестиваля Winter Fest

Москве продолжает свою работу зимний фестиваль Winter Fest. 2 февраля на катке в Саду «Эрмитаж» прошёл 14 благотворительный «Зимний праздник жизни» совместно с фондом «Линия жизни».
Команды Ильи Авербуха и Альфа-Банк уже второй год поддерживают фонд. На катке собрались артисты и подопечные фонда, а гости участвовали в конкурсах и тематических активностях и наслаждались красочным ледовым шоу. С самого начала праздника все участники погрузились в атмосферу зимней сказки. Главным событием стало потрясающее ледовое шоу Ильи Авербуха, которое оставило у зрителей незабываемые впечатления. Свое мастерство зрителям подарили артисты цирка на льду – Мария Голубева и Алексей Усков, призеры Кубка Первого канала, мастера спорта по фигурному катанию - Софья Шевченко и Андрей Ежлов, ледовый балет Ильи Авербуха «Ледовая Симфония» под руководством хореографа-постановщика ледовых шоу, актрисы театра и кино Анастасии Игнатьевой. А настоящим подарком для всех стал выход на лед с романтичным одиночным танцем Чемпионки России, чемпионки Европы, чемпионки мира - Елизаветы Туктамышевой.
«Благотворительная акция дает и реальный результат, и, конечно, дает силы, энергию нам – быть вместе с теми, кто нуждается в помощи. Подарок в виде ледового шоу – наш вклад в большое доброе дело!» — поделился Илья Авербух.
После представления все желающие смогли выйти на лёд и насладиться катанием на самом атмосферном катке столицы. Чтобы согреться после активного отдыха, гости угощались ароматным чаем и вкусными пряниками, а также участвовали в беспроигрышной благотворительной лотерее. На зимнем маркете можно было найти уникальные подарки и сувениры, а каждый приобретённый билет или мерч стал вкладом в помощь детям.
Все собранные средства будут направлены на закупку высокотехнологичного оборудования для детских больниц. Такие события позволяют привлечь внимание к теме благотворительности и медицинским программам, которые развивает фонд.
Winter Fest 2025 проходит с 1 декабря по 1 марта в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Казани и Самаре. Все подробности можно узнать на официальном сайте, а за новостями следить — в группах ВКонтакте и Telegram.