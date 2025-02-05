«Зимний праздник жизни» прошёл на катке в саду «Эрмитаж» в рамках фестиваля Winter Fest

Москве продолжает свою работу зимний фестиваль Winter Fest. 2 февраля на катке в Саду «Эрмитаж» прошёл 14 благотворительный «Зимний праздник жизни» совместно с фондом «Линия жизни».

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Команды Ильи Авербуха и Альфа-Банк уже второй год поддерживают фонд. На катке собрались артисты и подопечные фонда, а гости участвовали в конкурсах и тематических активностях и наслаждались красочным ледовым шоу. С самого начала праздника все участники погрузились в атмосферу зимней сказки. Главным событием стало потрясающее ледовое шоу Ильи Авербуха, которое оставило у зрителей незабываемые впечатления. Свое мастерство зрителям подарили артисты цирка на льду – Мария Голубева и Алексей Усков, призеры Кубка Первого канала, мастера спорта по фигурному катанию - Софья Шевченко и Андрей Ежлов, ледовый балет Ильи Авербуха «Ледовая Симфония» под руководством хореографа-постановщика ледовых шоу, актрисы театра и кино Анастасии Игнатьевой. А настоящим подарком для всех стал выход на лед с романтичным одиночным танцем Чемпионки России, чемпионки Европы, чемпионки мира - Елизаветы Туктамышевой.

© Пресс-служба

« Б л а г о т в о р и т е л ь н а я а к ц и я д а е т и р е а л ь н ы й р е з у л ь т а т , и , к о н е ч н о , д а е т с и л ы , э н е р г и ю н а м – б ы т ь в м е с т е с т е м и , к т о н у ж д а е т с я в п о м о щ и . П о д а р о к в в и д е л е д о в о г о ш о у – н а ш в к л а д в б о л ь ш о е д о б р о е д е л о ! » — п о д е л и л с я И л ь я А в е р б у х .

© Пресс-служба

После представления все желающие смогли выйти на лёд и насладиться катанием на самом атмосферном катке столицы. Чтобы согреться после активного отдыха, гости угощались ароматным чаем и вкусными пряниками, а также участвовали в беспроигрышной благотворительной лотерее. На зимнем маркете можно было найти уникальные подарки и сувениры, а каждый приобретённый билет или мерч стал вкладом в помощь детям.

Все собранные средства будут направлены на закупку высокотехнологичного оборудования для детских больниц. Такие события позволяют привлечь внимание к теме благотворительности и медицинским программам, которые развивает фонд.

Winter Fest 2025 проходит с 1 декабря по 1 марта в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Казани и Самаре. Все подробности можно узнать на официальном сайте, а за новостями следить — в группах ВКонтакте и Telegram.