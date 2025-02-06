В Москве появится новая магистраль

На северо-востоке Москвы вдоль железнодорожных путей МЦД-3 возведут новую автомагистраль. Об этом со ссылкой на соответствующий проект на сайте госзакупок сообщает MSK1.RU.

Согласно документам, дорога соединит улицы Академика Королева и Шереметьевскую. Для строительства магистрали понадобится реконструировать улицу Академика Королева на участке от улицы Комдива Орлова (путепровод рядом со станцией метрополитена «Петровско-Разумовская») до улицы Академика Комарова. Затем участок продлят на два километра (на юго-запад вдоль путей МЦД-3) до Мурманского проезда, где он пересекается с Шереметьевской улицей.

Общая длина участков дорог, где проведут реконструкцию или новое строительство — почти четыре километра. На обновленном участке улицы Академика Королева будет по две полосы в каждую сторону, а на новом Проектируемом проезде № 1043 — по две-три полосы в двух направлениях. Помимо этого, там построят трансформаторную станцию и станцию конечной для общественного транспорта.

Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал, что в Москве до 2027 года появятся четыре новых пешеходных моста.