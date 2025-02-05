Москвичам назвали способы пережить рекордно высокое давление
В дни рекордно высокого атмосферного давления, 8 и 9 февраля, жителям Москвы лучше не напрягаться и отказаться от кофе. Способы пережить этот период без влияния на самочувствие назвал врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в беседе с «Вечерней Москвой».
Специалист отметил, что такого диагноза как метеозависимость не существует. Однако люди действительно реагируют на разные отклонения в природе. Человек без хронических заболеваний вряд ли заметит изменение атмосферного давления, уточнил Кондрахин.
«Люди, у которых есть заболевания сердца, легких, иные хронические болезни, могут почувствовать себя плохо из-за изменения атмосферного давления», — рассказал врач.
В такие дни им нужно снять с себя нагрузку — не напрягаться ни психически, ни физически.
Кроме того, не стоит пить много жидкости, так как она может дать дополнительную нагрузку на сердце. Также стоит отказаться от любых «стимуляторов» — например, от кофе.
«Когда атмосферное давление повышается, мы, как правило, снижаем артериальное давление и выравниваем эту разницу. Но у людей с заболеваниями сердца она может проявиться в обратном направлении», — пояснил специалист.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что 8 февраля атмосферное давление в Москве будет рекордно высоким. Барометры могут показать 775-776 миллиметров ртутного столба — это максимальное значение за всю историю наблюдений с 1879 года.