Москвичам назвали способы пережить рекордно высокое давление

В дни рекордно высокого атмосферного давления, 8 и 9 февраля, жителям Москвы лучше не напрягаться и отказаться от кофе. Способы пережить этот период без влияния на самочувствие назвал врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в беседе с «Вечерней Москвой».

Специалист отметил, что такого диагноза как метеозависимость не существует. Однако люди действительно реагируют на разные отклонения в природе. Человек без хронических заболеваний вряд ли заметит изменение атмосферного давления, уточнил Кондрахин.

« Л ю д и , у к о т о р ы х е с т ь з а б о л е в а н и я с е р д ц а , л е г к и х , и н ы е х р о н и ч е с к и е б о л е з н и , м о г у т п о ч у в с т в о в а т ь с е б я п л о х о и з - з а и з м е н е н и я а т м о с ф е р н о г о д а в л е н и я » , — р а с с к а з а л в р а ч .

В такие дни им нужно снять с себя нагрузку — не напрягаться ни психически, ни физически.

Кроме того, не стоит пить много жидкости, так как она может дать дополнительную нагрузку на сердце. Также стоит отказаться от любых «стимуляторов» — например, от кофе.

« К о г д а а т м о с ф е р н о е д а в л е н и е п о в ы ш а е т с я , м ы , к а к п р а в и л о , с н и ж а е м а р т е р и а л ь н о е д а в л е н и е и в ы р а в н и в а е м э т у р а з н и ц у . Н о у л ю д е й с з а б о л е в а н и я м и с е р д ц а о н а м о ж е т п р о я в и т ь с я в о б р а т н о м н а п р а в л е н и и » , — п о я с н и л с п е ц и а л и с т .

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что 8 февраля атмосферное давление в Москве будет рекордно высоким. Барометры могут показать 775-776 миллиметров ртутного столба — это максимальное значение за всю историю наблюдений с 1879 года.