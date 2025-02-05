Московский зоопарк показал игры медведицы Маши

Московский зоопарк показал в своем в телеграм-канале, как медведица Маша играет в своем вольере.

В зоосаде рассказали, что медведица очень любит искать лакомства, поэтому специалисты прячут их, заворачивая в бумагу и убирая внутрь игрушек животного.

" П о л у ч а е т с я в к у с н о и з а н и м а т е л ь н о " , – д о б а в и л и в з о о п а р к е .

Между тем пандам из Московского зоопарка подарили в честь китайского Нового года чашу-неваляшку, вязаных мишек и самолетик. Полученные презенты понравились животным. Жуи долго доставал угощения из своего подарка, а Катюша обнимала вязаного медведя и играла с ним, а позже пыталась разобраться, как работает ее самолетик.