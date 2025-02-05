Синоптик рассказал о рекорде атмосферного давления в Москве

Синоптик Ильин рассказал о рекорде атмосферного давления в Москве
Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с RT рассказал о рекорде атмосферного давления в Москве.
По словам синоптика, сегодня, 5 февраля, существенных осадков не ожидается, при этом местами небольшой снег может пройти.
«В четверг днём температура не изменится. Похолодание будет усиливаться в ночные часы. Предстоящей ночью подморозит до -2...-4 °С по области, в Москве около -2 °С. В пятницу ночью подморозит до -6 °С, по области до -8 °С. Днём в Москве при переменной облачности температура от 0 до -2 °С», — рассказал Ильин.
По его словам, в выходные температура ещё понизится.
«В ночные часы -5...-10 °С, в дневные часы по области 0...-5 °С, в Москве 0...-2 °С. Будет расти атмосферное давление. В субботу максимальное значение ожидаем — 777 мм», — добавил собеседник RT.
Ранее ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что наиболее заметным рост атмосферного давления в столичном регионе будет 8 февраля.