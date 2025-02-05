Синоптик рассказал о рекорде атмосферного давления в Москве

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с RT рассказал о рекорде атмосферного давления в Москве.

По словам синоптика, сегодня, 5 февраля, существенных осадков не ожидается, при этом местами небольшой снег может пройти.

« В ч е т в е р г д н ё м т е м п е р а т у р а н е и з м е н и т с я . П о х о л о д а н и е б у д е т у с и л и в а т ь с я в н о ч н ы е ч а с ы . П р е д с т о я щ е й н о ч ь ю п о д м о р о з и т д о - 2 . . . - 4 ° С п о о б л а с т и , в Москве около -2 °С. В пятницу ночью подморозит до -6 °С, по области до -8 °С. Днём в Москве при переменной облачности температура от 0 до -2 °С», — рассказал Ильин.

По его словам, в выходные температура ещё понизится.

« В н о ч н ы е ч а с ы - 5 . . . - 1 0 ° С , в д н е в н ы е ч а с ы п о о б л а с т и 0 . . . - 5 ° С , в М о с к в е 0 . . . - 2 ° С . Б у д е т р а с т и а т м о с ф е р н о е д а в л е н и е . В с у б б о т у м а к с и м а л ь н о е з н а ч е н и е о ж и д а е м — 7 7 7 м м » , — д о б а в и л с о б е с е д н и к R T .

Ранее ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что наиболее заметным рост атмосферного давления в столичном регионе будет 8 февраля.