Москвичам пообещали снег и гололедицу 5 февраля
Сегодня в Москве ожидается небольшой снег, возможно образование гололедицы. Об этом сообщил Департамент транспорта столицы, призвав водителей соблюдать дистанцию и скоростной режим.
«По прогнозу синоптиков, сегодня в городе ожидается небольшой снег. Возможно образование гололедицы. К вечеру возможны затруднения движения в центре города, на ТТК и МКАД», - пояснили в ведомстве.
В Дептрансе уточнили, что температура воздуха будет в районе -1 градуса Цельсия, и предупредили водителей о необходимости избегать резких маневров, особенно на подъемах и спусках с мостов и эстакад.
«Рекомендуем водителям соблюдать дистанцию и скоростной режим», - отмечается в сообщении.
Ранее ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что на в Москве после рекордной оттепели ожидается похолодание, однако общее количество осадков не превысит 2-4 мм.