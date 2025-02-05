Москвичам пообещали снег и гололедицу 5 февраля

Сегодня в Москве ожидается небольшой снег, возможно образование гололедицы. Об этом сообщил Департамент транспорта столицы, призвав водителей соблюдать дистанцию и скоростной режим.

« П о п р о г н о з у с и н о п т и к о в , с е г о д н я в г о р о д е о ж и д а е т с я н е б о л ь ш о й с н е г . В о з м о ж н о о б р а з о в а н и е г о л о л е д и ц ы . К в е ч е р у в о з м о ж н ы з а т р у д н е н и я д в и ж е н и я в ц е н т р е г о р о д а , н а Т Т К и М К А Д » , - п о я с н и л и в в е д о м с т в е .

В Дептрансе уточнили, что температура воздуха будет в районе -1 градуса Цельсия, и предупредили водителей о необходимости избегать резких маневров, особенно на подъемах и спусках с мостов и эстакад.

« Р е к о м е н д у е м в о д и т е л я м с о б л ю д а т ь д и с т а н ц и ю и с к о р о с т н о й р е ж и м » , - о т м е ч а е т с я в с о о б щ е н и и .

Ранее ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что на в Москве после рекордной оттепели ожидается похолодание, однако общее количество осадков не превысит 2-4 мм.