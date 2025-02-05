В Москве действуют 10 перехватывающих парковок
10 уличных перехватывающих парковок уже активно работают в столице. Об этом рассказали в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
На данный момент парковки с подобный тарифом облегчают для водителей поездки по городу, а также уменьшают количество пробок на дорогах.
Они находятся недалеко от станций метро «Братиславская», «Марьина Роща», «Кожуховская», «Кузьминки», «Медведково», «Новые Черемушки», «Зеленоград-Крюково», «Кунцевская» и «Тютчевская».
Для того, чтобы поставить машину на парковке бесплатно, необходимо два раза проехаться на метро, МЦК или МЦД.
— Уличные перехватывающие парковки работают по принципу перехватывающих парковок, но без шлагбаумов и находятся на улице. Такие парковки имеют в номере парковочной зоны букву «М». Мы продолжим расширять их сеть по просьбам и пожеланиям горожан, как поручил Мэр Москвы Сергей Собянин, — передают слова руководителя Департамента в пресс-службе.
Среди жителей столицы наблюдается активный интерес к приобретения парковочных мест. Так, в прошлом году москвичи купили 8901 слот у столицы.