В Москве действуют 10 перехватывающих парковок

10 уличных перехватывающих парковок уже активно работают в столице. Об этом рассказали в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

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На данный момент парковки с подобный тарифом облегчают для водителей поездки по городу, а также уменьшают количество пробок на дорогах.

Они находятся недалеко от станций метро «Братиславская», «Марьина Роща», «Кожуховская», «Кузьминки», «Медведково», «Новые Черемушки», «Зеленоград-Крюково», «Кунцевская» и «Тютчевская».

Для того, чтобы поставить машину на парковке бесплатно, необходимо два раза проехаться на метро, МЦК или МЦД.

— У л и ч н ы е п е р е х в а т ы в а ю щ и е п а р к о в к и р а б о т а ю т п о п р и н ц и п у п е р е х в а т ы в а ю щ и х п а р к о в о к , н о б е з ш л а г б а у м о в и н а х о д я т с я н а у л и ц е . Т а к и е п а р к о в к и и м е ю т в н о м е р е п а р к о в о ч н о й з о н ы б у к в у « М » . М ы п р о д о л ж и м р а с ш и р я т ь и х с е т ь п о п р о с ь б а м и п о ж е л а н и я м г о р о ж а н , к а к п о р у ч и л М э р Москвы Сергей Собянин, — передают слова руководителя Департамента в пресс-службе.

Среди жителей столицы наблюдается активный интерес к приобретения парковочных мест. Так, в прошлом году москвичи купили 8901 слот у столицы.