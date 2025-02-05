Фонтаны в Москве начали готовить к новому сезону

Специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы начали готовить городские фантаны к новому сезону. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы Петр Бирюков.

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— Ф о н т а н ы п о п р а в у с ч и т а ю т с я в и з и т н о й к а р т о ч к о й и у к р а ш е н и е м с т о л и ц ы , е с т ь к а к т р а д и ц и о н н ы е с о о р у ж е н и я , т а к и « с у х и е » , п л а в а ю щ и е , м у з ы к а л ь н ы е и с в е т о д и н а м и ч е с к и е . О б ы ч н о з а п у с к а е м ф о н т а н ы в к о н ц е а п р е л я , п о э т о м у у ж е в п о л н о м о б ъ е м е п р и с т у п и л и к п р о в е д е н и ю п о д г о т о в и т е л ь н ы х м е р о п р и я т и й , — р а с с к а з а л о н .

После консервации фонтанов на зиму специалисты проверили конструкции, находящиеся под землей и в коллекторах сооружений. Сейчас проводится плановый ремонт электромеханического оборудования, подводной подсветки, систем управления и автоматики всех коммуникаций, а также проверка системы вентиляции и отопления помещений насосных станций.

С установлением постоянных положительных температур воздуха фонтаны реконструируют, промоют специальным шампунем, проведут регулировку форсунок и проверят лампы внешней подсветки, написали в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства.

В декабре прошлого года Бирюков сообщал о завершении ремонта фонтана «Витали» в центре Москвы. Специалисты полностью обновили технологическую «начинку» фонтана – заменили щиты управления, кабельные линии, инженерное оборудование.