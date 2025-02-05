Фонтаны в Москве начали готовить к новому сезону

Московские фонтаны начали готовить к открытию нового сезона
Специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы начали готовить городские фантаны к новому сезону. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы Петр Бирюков.
— Фонтаны по праву считаются визитной карточкой и украшением столицы, есть как традиционные сооружения, так и «сухие», плавающие, музыкальные и светодинамические. Обычно запускаем фонтаны в конце апреля, поэтому уже в полном объеме приступили к проведению подготовительных мероприятий, — рассказал он.
После консервации фонтанов на зиму специалисты проверили конструкции, находящиеся под землей и в коллекторах сооружений. Сейчас проводится плановый ремонт электромеханического оборудования, подводной подсветки, систем управления и автоматики всех коммуникаций, а также проверка системы вентиляции и отопления помещений насосных станций.
С установлением постоянных положительных температур воздуха фонтаны реконструируют, промоют специальным шампунем, проведут регулировку форсунок и проверят лампы внешней подсветки, написали в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства.
В декабре прошлого года Бирюков сообщал о завершении ремонта фонтана «Витали» в центре Москвы. Специалисты полностью обновили технологическую «начинку» фонтана – заменили щиты управления, кабельные линии, инженерное оборудование.