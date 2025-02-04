Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в разговоре с Рамблером рассказала о погоде в Москве и Московской области в феврале.

« В п е р в о й п о л о в и н е м е с я ц а п о г о д у б у д е т о п р е д е л я т ь о б л а с т ь в ы с о к о г о а т м о с ф е р н о г о д а в л е н и я , п о э т о м у о с а д к о в д о с е р е д и н ы ф е в р а л я н е о ж и д а е т с я . П р и э т о м п о г о д а б у д е т у м е р е н н о м о р о з н о й . В н о ч н ы е ч а с ы в о з м о ж н о п о н и ж е н и е т е м п е р а т у р ы д о м и н у с 1 0 г р а д у с о в , д н е в н а я т е м п е р а т у р а т о ж е б у д е т о т р и ц а т е л ь н о й » , - о т м е т и л а с и н о п т и к .

Во второй половине февраля атлантические циклоны принесут тепло в регион, добавила специалист.

Вероятность возвращения настоящей зимы в Москву оценили