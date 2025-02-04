Москвичам пообещали погоду без осадков в первой половине февраля
Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в разговоре с Рамблером рассказала о погоде в Москве и Московской области в феврале.
«В первой половине месяца погоду будет определять область высокого атмосферного давления, поэтому осадков до середины февраля не ожидается. При этом погода будет умеренно морозной. В ночные часы возможно понижение температуры до минус 10 градусов, дневная температура тоже будет отрицательной», - отметила синоптик.
Во второй половине февраля атлантические циклоны принесут тепло в регион, добавила специалист.
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«Однако в ночные часы температура останется слабо отрицательной, вместе с тем в дневные часы возможно повышение температуры до оттепели. Коме того, во второй половине февраля наиболее вероятны осадки в виде снега и мокрого снега. При этом в целом февраль, согласно прогнозам, завершится с положительной аномалией температуры, но с дефицитом осадков», - сказала она.