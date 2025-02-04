Вероятность возвращения настоящей зимы в Москву оценили

В ближайшие дни температура в Москве и Подмосковье будет постепенно снижаться и сможет приблизиться к климатической норме февраля. Вероятность возвращения настоящей зимы в столичный регион оценила главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова в разговоре с RTVI.

По словам синоптика, в период со вторника по воскресенье, 4-9 февраля, в Московском регионе постепенно начнет холодать. Так, в ближайшую ночь минимальная температура в Москве будет составлять минус два-четыре градуса, по области — до минус семи градусов. Днем в среду, 5 февраля, воздух прогреется до нуля-минус двух градусов, поделилась информацией Позднякова. Что касается выходных, то столбики термометров в ночные часы покажут минус шесть-семь градусов, а днем — минус три-пять градусов.

« Т е м п е р а т у р а в о з д у х а у н а с б у д е т п р и б л и ж а т ь с я к к л и м а т и ч е с к о й н о р м е . Н е и с к л ю ч е н о , ч т о г д е - т о п о р е г и о н у о н а б у д е т р а в н а к л и м а т и ч е с к о й н о р м е и б о л ь ш е б у д е т с о о т в е т с т в о в а т ь и м е н н о ф е в р а л ь с к и м п а р а м е т р а м » , — р а с с к а з а л а э к с п е р т .

Между тем, уточнила специалист, обильных снегопадов в феврале в столичном регионе не прогнозируется, а погоду до конца недели будет определять область повышенного атмосферного давления, в связи с чем в пятницу и субботу, 7 и 8 февраля, оно будет превышать норму практически на 30 единиц и сможет приблизиться к абсолютному максимуму для февраля, отметила Позднякова. Однако, несмотря на это, погода будет солнечной, почти безветренной и комфортной для прогулок, заключила она.

Ранее в этот же день научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд также предупредил москвичей о «невиданном и неслыханном давлении», которое в ближайшую субботу достигнет отметки 775-777 миллиметров ртутного столба.