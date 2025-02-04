Сергей Собянин принял участие в заседании коллегии прокуратуры Москвы

В прокуратуре Москвы под председательством прокурора столицы Максима Жука состоялось расширенное заседание коллегии прокуратуры, посвященное итогам работы органов прокуратуры города за 2024 год и задачам по укреплению законности и правопорядка на 2025 год.

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В работе коллегии приняли участие Мэр Москвы Сергей Собянин, председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников, руководители подразделений федеральных органов исполнительной власти, Правительства Москвы, судейского корпуса, правоохранительных органов, члены коллегии прокуратуры столицы, начальники управлений и отделов прокуратуры города, окружные, межрайонные и специализированные прокуроры.

В своем выступлении Сергей Собянин указал на ряд ключевых вопросов, решение которых требует совместных усилий прокуратуры, других правоохранительных органов и городских властей. Среди них телефонное и различные виды цифрового мошенничества, незаконная миграция, соблюдение трудовых прав граждан, полнота и своевременность уплаты налогов в бюджет, а также противодействие терроризму и экстремизму.

« Б л а г о д а р ю п р о к у р а т у р у з а п о н и м а н и е э т и х з а д а ч , з а п о д д е р ж к у р а б о т ы п о д о с т и ж е н и ю н а ц и о н а л ь н ы х ц е л е й , к о т о р ы е с т а в и т П р е з и д е н т Р о с с и и , з а с о в м е с т н у ю д е я т е л ь н о с т ь н а б л а г о н а ш е й с т р а н ы и , в к о н е ч н о м с ч е т е , н а б л а г о к а ж д о г о г р а ж д а н и н а и к а ж д о г о м о с к в и ч а . Н а д е ю с ь , ч т о н а ш е с о т р у д н и ч е с т в о б у д е т т а к и м ж е п л о д о т в о р н ы м в д а л ь н е й ш е м » , — о т м е т и л М э р Москвы.

Прокурор столицы Максим Жук подчеркнул, что в целом на протяжении последних лет в Москве обозначилась устойчивая тенденция к стабилизации криминогенной обстановки.