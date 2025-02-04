Собянин вручил премии молодым ученым за достижения в 2024 году
Мэр столицы Сергей Собянин перед праздником в честь российской науки наградил премиями правительства города молодых ученых за их достижения и открытия в 2024 году.
Торжественная церемония прошла в Белом зале столичной мэрии.
— У нас никогда не было столько конкурсных заявок — около 1,3 тысячи заявились. И выбрать вас нам тоже было нелегким делом. Так что действительно заслуженные премии, которые вы заслужили своим талантом, умением, приверженностью науке. И, конечно, надеюсь, что эти премии в вашей жизни не последние, а только начало большой вашей научной карьеры, — выступил мэр Москвы перед началом награждения.
Он также уточнил, что на данный момент страна испытывает большие трудности из-за международных санкций, поэтому перед властями встал серьезный вопрос, связанный с развитием технологий в России. Сейчас прогресс наблюдается во многих сферах — начиная от космоса и заканчивая медициной.
— Нам пришлось в последние годы решать очень сложные вопросы, связанные с отечественной промышленностью, поставками высоких технологий, и, конечно, спрос на собственные научные исследования, спрос на отечественную науку, на технологии, как связанные с военно-промышленным комплексом, так и с гражданскими технологиями, как никогда высок, — передает слова Собянина агентство городских новостей «Москва».
В ходе церемонии также стало известно, что в Москве увеличат сумму денежной премии молодым ученым до четырех миллионов рублей.