Собянин вручил премии молодым ученым за достижения в 2024 году

Мэр столицы Сергей Собянин перед праздником в честь российской науки наградил премиями правительства города молодых ученых за их достижения и открытия в 2024 году.

Торжественная церемония прошла в Белом зале столичной мэрии.

— У н а с н и к о г д а н е б ы л о с т о л ь к о к о н к у р с н ы х з а я в о к — о к о л о 1 , 3 т ы с я ч и з а я в и л и с ь . И в ы б р а т ь в а с н а м т о ж е б ы л о н е л е г к и м д е л о м . Т а к ч т о д е й с т в и т е л ь н о з а с л у ж е н н ы е п р е м и и , к о т о р ы е в ы з а с л у ж и л и с в о и м т а л а н т о м , у м е н и е м , п р и в е р ж е н н о с т ь ю н а у к е . И , к о н е ч н о , н а д е ю с ь , ч т о э т и п р е м и и в в а ш е й ж и з н и н е п о с л е д н и е , а т о л ь к о н а ч а л о б о л ь ш о й в а ш е й н а у ч н о й к а р ь е р ы , — в ы с т у п и л м э р М о с к в ы п е р е д н а ч а л о м н а г р а ж д е н и я .

Он также уточнил, что на данный момент страна испытывает большие трудности из-за международных санкций, поэтому перед властями встал серьезный вопрос, связанный с развитием технологий в России. Сейчас прогресс наблюдается во многих сферах — начиная от космоса и заканчивая медициной.

— Н а м п р и ш л о с ь в п о с л е д н и е г о д ы р е ш а т ь о ч е н ь с л о ж н ы е в о п р о с ы , с в я з а н н ы е с о т е ч е с т в е н н о й п р о м ы ш л е н н о с т ь ю , п о с т а в к а м и в ы с о к и х т е х н о л о г и й , и , к о н е ч н о , с п р о с н а с о б с т в е н н ы е н а у ч н ы е и с с л е д о в а н и я , с п р о с н а о т е ч е с т в е н н у ю н а у к у , н а т е х н о л о г и и , к а к с в я з а н н ы е с в о е н н о - п р о м ы ш л е н н ы м к о м п л е к с о м , т а к и с г р а ж д а н с к и м и т е х н о л о г и я м и , к а к н и к о г д а в ы с о к , — п е р е д а е т с л о в а С о б я н и н а а г е н т с т в о г о р о д с к и х н о в о с т е й «Москва».

В ходе церемонии также стало известно, что в Москве увеличат сумму денежной премии молодым ученым до четырех миллионов рублей.