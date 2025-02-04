Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что на выходных 8-9 февраля атмосферное давление в Москве и области поднимется до 775-777 миллиметров ртутного столба - это самый высокий показатель за всю историю наблюдений. Об этом ученый рассказал «Интерфаксу».

Вильфанд объяснил, что к субботе и воскресенью над центром европейской части России сформируется антициклон - область высокого давления. Атмосферное давление уже начало расти и этот процесс продолжится в среду, четверг и пятницу.

Ученый подчеркнул, что в субботу, 8 февраля, давление в столичном регионе достигнет «невиданного» уровня. Оно станет рекордно высоким не только для 8 февраля, но и вообще за весь период наблюдений.

Во вторник, 4 февраля, атмосферное давление в Москве составит 755 миллиметров ртутного столба, в среду, 5 февраля, - 760-765 миллиметров, а в четверг и пятницу - 770-773 миллиметра. После выходных давление начнет понижаться, но в понедельник, 10 февраля, оно все еще будет больше 770 миллиметров - это «невиданный и неслыханный» уровень.

Ранее в центре погоды «Фобос» сообщили, что вплоть до четверга, 6 февраля, небо над Москвой будет затянуто облаками. С пятницы похолодание усилится, ночные температуры в столице упадут до семи - десяти градусов мороза, дневные температуры составят от минус одного до минус двух градусов.