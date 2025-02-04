День открытых дверей в МГУ пройдет 9 февраля
В Московском государственном университете (МГУ) имени Ломоносова 9 февраля пройдет день открытых дверей, сообщила пресс-служба вуза.
«9 февраля в Московском университете состоится зимний день открытых дверей. Мероприятие пройдет в главном здании МГУ на Ленинских горах в рамках юбилейного для Московского университета 2025 года. Ведущему университету страны исполнилось 270 лет», – говорится в сообщении.
Как уточняется, старт дню открытых дверей даст ректор МГУ академик Виктор Садовничий.
«Гостей ждут презентация образовательных программ всех факультетов Московского университета и онлайн-консультации с преподавателями и студентами. Абитуриенты и их родители также смогут задать все интересующие вопросы представителям Центральной приемной комиссией МГУ», – добавили в вузе.