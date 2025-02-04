В Москве разработали уникальный вентиляционный отвод

«Фабрика Вентиляции ГалВент», чьи производственные мощности расположены в Москве, разработала штампованный отвод прямоугольного сечения из оцинкованной стали для систем вентиляции. Новинка превосходит стандартные изделия по цене, качеству и срокам изготовления. Об этом во вторник, 4 февраля, сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель городского Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

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Он напомнил, что сегодня в столице работает свыше 340 производителей строительных материалов. Благодаря поддержке города предприятия активно развиваются, наращивают производство и создают востребованную продукцию.

— О д н а и з с т о л и ч н ы х ф а б р и к р а з р а б о т а л а у с о в е р ш е н с т в о в а н н ы й э л е м е н т в е н т и л я ц и о н н о й с и с т е м ы . Н о в ы й ш т а м п о в а н н ы й о т в о д п р я м о у г о л ь н о г о с е ч е н и я о т н о с и т с я к б о л е е в ы с о к о м у к л а с с у г е р м е т и ч н о с т и , о б л а д а е т у л у ч ш е н н ы м и а э р о д и н а м и ч е с к и м и с в о й с т в а м и . К р о м е т о г о , с т о и м о с т ь ш т а м п о в а н н о г о о т в о д а н а 2 0 п р о ц е н т о в н и ж е с т а н д а р т н о г о и з д е л и я , а е г о п р о и з в о д с т в о з а н и м а е т в т р о е м е н ь ш е в р е м е н и , – п о д ч е р к н у л А н а т о л и й Г а р б у з о в .

Под производство нового изделия предприятие разработало и установило новую технологическую линию. Ежегодно здесь планируют изготавливать 200 тысяч единиц штампованных отводов.

Такие отводы массово используется в жилищном строительстве, на производстве, а также при возведении и ремонте административных зданий и объектов социального назначения.