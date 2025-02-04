В Москве разработали уникальный вентиляционный отвод
«Фабрика Вентиляции ГалВент», чьи производственные мощности расположены в Москве, разработала штампованный отвод прямоугольного сечения из оцинкованной стали для систем вентиляции. Новинка превосходит стандартные изделия по цене, качеству и срокам изготовления. Об этом во вторник, 4 февраля, сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель городского Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
Он напомнил, что сегодня в столице работает свыше 340 производителей строительных материалов. Благодаря поддержке города предприятия активно развиваются, наращивают производство и создают востребованную продукцию.
— Одна из столичных фабрик разработала усовершенствованный элемент вентиляционной системы. Новый штампованный отвод прямоугольного сечения относится к более высокому классу герметичности, обладает улучшенными аэродинамическими свойствами. Кроме того, стоимость штампованного отвода на 20 процентов ниже стандартного изделия, а его производство занимает втрое меньше времени, – подчеркнул Анатолий Гарбузов.
Под производство нового изделия предприятие разработало и установило новую технологическую линию. Ежегодно здесь планируют изготавливать 200 тысяч единиц штампованных отводов.
Такие отводы массово используется в жилищном строительстве, на производстве, а также при возведении и ремонте административных зданий и объектов социального назначения.
— Более 30 лет прямоугольные отводы для систем вентиляции собирались вручную. Потребность рынка в этом изделии очень большая. Мы разработали и изготовили с нуля уникальную автоматизированную линию, которая не только исключила ручной труд, но и позволила значительно увеличить объем производства с улучшенными характеристиками изделия, – отметил генеральный директор предприятия Кирилл Прахов.