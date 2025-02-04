В МТС рассказали об изменении интернет-трафика в метро после запуска Троицкой линии

МТС проанализировала динамику трафика мобильного интернета на линиях Московского метрополитена после открытия мэром Москвы Сергеем Собяниным Троицкой линии, ведущей в Новую Москву. Исследование показало, что запуск новой ветки метро привел к перераспределению количества абонентов и объема передачи данных в пределах 10 процентов со станций параллельных соседних линий — Сокольнической и Калужско-Рижской, а также увеличил интернет-трафик на новых станциях до 20 процентов.

Первый участок Троицкой линии со станциями «Новаторская», «Университет Дружбы Народов», «Генерала Тюленева» и «Тютчевская» открылся в начале сентября 2024 года. Как отметили в МТС, спустя месяц количество абонентов и интернет-трафик МТС на станциях «Беляево», «Коньково» и «Теплый стан» соседней Калужско-Рижской линии снизился в среднем на пять процентов за счет того, что жители близлежащих районов стали пользоваться новыми станциями метро.

В то же время на станции «Новаторская» Большой кольцевой линии (БКЛ) — пересадочной с одноименной станцией Троицкой линии — объем передачи данных вырос на четыре процента за счет роста активных пользователей услуг связи.

С открытием в конце декабря 2024 года второй очереди Троицкой линии — станций «Корниловская», «Новомосковская» и «Коммунарка» — переток интернет-трафика продолжился. К концу января на станциях «Беляево», «Коньково» и «Теплый стан» Калужско-Рижской линии количество пользователей интернета и объем передачи данных в сети МТС сократился в среднем еще на 3,2 процента по сравнению с началом октября 2024 года. Суммарное снижение дата-трафика на этом направлении, по данным компании, составило примерно восемь процентов по сравнению с летом прошлого года. Больше всего были разгружены станции «Беляево» — почти на 11 процентов, и «Теплый стан» — на девять процентов.

В исследовании отметили, что пуск второй очереди Троицкой линии разгрузил в один этап и Сокольническую линию, когда две ветки пересеклись на станциях «Новомосковская». Уже через месяц — в конце января — количество дата-пользователей и трафик данных на станции «Университет» снизился на 6,5 процента, «Юго-Западная» — на 9,6 процента, «Тропарево» — на 5,5 процента по сравнению со средними нагрузками конца осени прошедшего года. Такая динамика указывает на то, что часть пассажиропотока перетянули на себя ближайшие станции новой линии — «Новаторская», «Университет Дружбы Народов», «Генерала Тюленева» и «Тютчевская».

Через месяц после запуска второй очереди Троицкой линии трафик данных на станциях первой очереди этой линии вырос на 15-20 процентов, а на станции «Новаторская», пересекающейся с БКЛ, подскочил на 24 процента.

« И з м е н е н и е н а г р у з к и н а с е т ь с в я з и М Т С н а п р я м у ю с в я з а н о с п а с с а ж и р о п о т о к о м и с в и д е т е л ь с т в у е т о т о м , ч т о н о в а я л и н и я м е т р о п о л и т е н а о к а з а л а с ь о ч е н ь в о с т р е б о в а н а у г о р о ж а н , п р и н я в н а с е б я ч а с т ь п а с с а ж и р о в с п р е ж н и х н а п р а в л е н и й . МТС запускает современную телеком-инфраструктуру в Московском метрополитене одновременно с открытием новых станций, чтобы пассажиры во время поездок могли бесперебойно пользоваться всеми привычными интернет-сервисами и качественной мобильной связью», — прокомментировал вице-президент-директор московского региона МТС Дмитрий Рылов.

« Б л а г о д а р я о т к р ы т и ю в т о р о г о у ч а с т к а Т р о и ц к о й л и н и и м е т р о , п о е з д к и с т а л и у д о б н е е и б ы с т р е е д л я 1 7 5 т ы с я ч ж и т е л е й . А в с е г о Т р о и ц к а я л и н и я у л у ч ш и л а т р а н с п о р т н у ю д о с т у п н о с т ь 9 0 0 т ы с я ч а м м о с к в и ч е й . Т а к ж е с н и з и л а с ь н а г р у з к а н а у ч а с т к а х С о к о л ь н и ч е с к о й и К а л у ж с к о - Р и ж с к о й л и н и й и н а б л и з л е ж а щ и х а в т о м а г и с т р а л я х : К а л у ж с к о м , В а р ш а в с к о м и Ф и л а т о в с к о м ш о с с е , М К А Д е , Л е н и н с к о м п р о с п е к т е , П р о с п е к т В е р н а д с к о г о и П р о ф с о ю з н о й у л и ц е . С п е р в о г о д н я р а б о т ы н о в ы х с т а н ц и й м е т р о м ы с п а р т н е р а м и о б е с п е ч и в а е м п а с с а ж и р а м к а ч е с т в е н н у ю и с т а б и л ь н у ю м о б и л ь н у ю с в я з ь » , — р а с с к а з а л з а м е с т и т е л ь м э р а Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Для обеспечения бесперебойной голосовой связи и скоростного мобильного интернета МТС использует многодиапазонные базовые станции, а в перегонах — специальный высокочастотный щелевой кабель. Максимальная скорость доступа на платформах достигает 300 мегабит в секунду, в тоннелях — 250 мегабит в секунду.

В компании также отметили, что благодаря модернизации сети мобильной связи в Московском метрополитене МТС увеличила объем передачи данных в 2024 году на всех линиях на 20 процентов, что вдвое выше прироста мобильного интернет-трафика в целом по Москве.