В МТС рассказали об изменении интернет-трафика в метро после запуска Троицкой линии
МТС проанализировала динамику трафика мобильного интернета на линиях Московского метрополитена после открытия мэром Москвы Сергеем Собяниным Троицкой линии, ведущей в Новую Москву. Исследование показало, что запуск новой ветки метро привел к перераспределению количества абонентов и объема передачи данных в пределах 10 процентов со станций параллельных соседних линий — Сокольнической и Калужско-Рижской, а также увеличил интернет-трафик на новых станциях до 20 процентов.
Первый участок Троицкой линии со станциями «Новаторская», «Университет Дружбы Народов», «Генерала Тюленева» и «Тютчевская» открылся в начале сентября 2024 года. Как отметили в МТС, спустя месяц количество абонентов и интернет-трафик МТС на станциях «Беляево», «Коньково» и «Теплый стан» соседней Калужско-Рижской линии снизился в среднем на пять процентов за счет того, что жители близлежащих районов стали пользоваться новыми станциями метро.
В то же время на станции «Новаторская» Большой кольцевой линии (БКЛ) — пересадочной с одноименной станцией Троицкой линии — объем передачи данных вырос на четыре процента за счет роста активных пользователей услуг связи.
С открытием в конце декабря 2024 года второй очереди Троицкой линии — станций «Корниловская», «Новомосковская» и «Коммунарка» — переток интернет-трафика продолжился. К концу января на станциях «Беляево», «Коньково» и «Теплый стан» Калужско-Рижской линии количество пользователей интернета и объем передачи данных в сети МТС сократился в среднем еще на 3,2 процента по сравнению с началом октября 2024 года. Суммарное снижение дата-трафика на этом направлении, по данным компании, составило примерно восемь процентов по сравнению с летом прошлого года. Больше всего были разгружены станции «Беляево» — почти на 11 процентов, и «Теплый стан» — на девять процентов.
В исследовании отметили, что пуск второй очереди Троицкой линии разгрузил в один этап и Сокольническую линию, когда две ветки пересеклись на станциях «Новомосковская». Уже через месяц — в конце января — количество дата-пользователей и трафик данных на станции «Университет» снизился на 6,5 процента, «Юго-Западная» — на 9,6 процента, «Тропарево» — на 5,5 процента по сравнению со средними нагрузками конца осени прошедшего года. Такая динамика указывает на то, что часть пассажиропотока перетянули на себя ближайшие станции новой линии — «Новаторская», «Университет Дружбы Народов», «Генерала Тюленева» и «Тютчевская».
Через месяц после запуска второй очереди Троицкой линии трафик данных на станциях первой очереди этой линии вырос на 15-20 процентов, а на станции «Новаторская», пересекающейся с БКЛ, подскочил на 24 процента.
«Изменение нагрузки на сеть связи МТС напрямую связано с пассажиропотоком и свидетельствует о том, что новая линия метрополитена оказалась очень востребована у горожан, приняв на себя часть пассажиров с прежних направлений. МТС запускает современную телеком-инфраструктуру в Московском метрополитене одновременно с открытием новых станций, чтобы пассажиры во время поездок могли бесперебойно пользоваться всеми привычными интернет-сервисами и качественной мобильной связью», — прокомментировал вице-президент-директор московского региона МТС Дмитрий Рылов.
«Благодаря открытию второго участка Троицкой линии метро, поездки стали удобнее и быстрее для 175 тысяч жителей. А всего Троицкая линия улучшила транспортную доступность 900 тысячам москвичей. Также снизилась нагрузка на участках Сокольнической и Калужско-Рижской линий и на близлежащих автомагистралях: Калужском, Варшавском и Филатовском шоссе, МКАДе, Ленинском проспекте, Проспект Вернадского и Профсоюзной улице. С первого дня работы новых станций метро мы с партнерами обеспечиваем пассажирам качественную и стабильную мобильную связь», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Для обеспечения бесперебойной голосовой связи и скоростного мобильного интернета МТС использует многодиапазонные базовые станции, а в перегонах — специальный высокочастотный щелевой кабель. Максимальная скорость доступа на платформах достигает 300 мегабит в секунду, в тоннелях — 250 мегабит в секунду.
В компании также отметили, что благодаря модернизации сети мобильной связи в Московском метрополитене МТС увеличила объем передачи данных в 2024 году на всех линиях на 20 процентов, что вдвое выше прироста мобильного интернет-трафика в целом по Москве.