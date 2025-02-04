Москвичи поблагодарили своих врачей во Всемирный день борьбы против рака

Знаковые площадки Москвы украсили ко Всемирному дню борьбы против рака. Как в столице поблагодарили врачей-онкологов, рассказала Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

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« М ы с у в е р е н н о с т ь ю м о ж е м с к а з а т ь , ч т о о н к о л о г и ч е с к а я п о м о щ ь в М о с к в е н а с е г о д н я ш н и й д е н ь я в л я е т с я о д н о й и з л у ч ш и х в м и р е . С в н е д р е н и е м н о в о г о с т а н д а р т а в 2 0 1 9 г о д у м ы с о з д а л и с и с т е м у к о м п л е к с н о й п о м о щ и , г д е ч е л о в е к с о н к о л о г и ч е с к и м д и а г н о з о м м о ж е т э ф ф е к т и в н о п р о й т и в с е э т а п ы л е ч е н и я . И с п о л ь з о в а н и е ц и ф р о в ы х р е ш е н и й , о б н о в л е н и е и н ф р а с т р у к т у р ы , о с н а щ е н и е с о в р е м е н н ы м о б о р у д о в а н и е м — в с е э т о п о м о г а е т н а м у с п е ш н о л е ч и т ь л ю д е й и ч а щ е в ы я в л я т ь о н к о л о г и ю н а р а н н и х с т а д и я х — т о л ь к о з а п о с л е д н и е п я т ь л е т м ы у в е л и ч и л и с о о т в е т с т в у ю щ и й п о к а з а т е л ь п о ч т и н а п я т ь п р о ц е н т о в , и с е й ч а с о н с о с т а в л я е т о к о л о 6 8 п р о ц е н т о в . О д н а к о э т о б ы л о б ы н е в о з м о ж н о б е з н а ш и х п р о ф е с с и о н а л ь н ы х в р а ч е й . С е г о д н я н а б а з е п я т и я к о р н ы х о н к о с т а ц и о н а р о в г о р о д а о к о л о т ы с я ч и с п е ц и а л и с т о в е ж е д н е в н о о к а з ы в а ю т м е д и ц и н с к у ю п о м о щ ь , п о м о г а я п а ц и е н т а м б о р о т ь с я с о н к о л о г и ч е с к и м и з а б о л е в а н и я м и . Т о , ч т о о н и н а с т о я щ и е г е р о и , — ф а к т , с к о т о р ы м с о г л а с и т с я , я у в е р е н а , к а ж д ы й . К о В с е м и р н о м у д н ю б о р ь б ы п р о т и в р а к а о т л и ц а м о с к в и ч е й м ы х о т и м п о б л а г о д а р и т ь с п е ц и а л и с т о в з а и х т я ж е л у ю р а б о т у . П о в с е й М о с к в е м о ж н о у в и д е т ь н а б и л б о р д а х п о р т р е т ы в р а ч е й - о н к о л о г о в н а ш и х б о л ь н и ц , а н а м е д и а ф а с а д е к и н о т е а т р а “ О к т я б р ь ” в е с ь д е н ь б у д у т т р а н с л и р о в а т ь с л о в а б л а г о д а р н о с т и м о с к в и ч е й , п о б е д и в ш и х р а к » , — с о о б щ и л а А н а с т а с и я Р а к о в а .

Символ дня борьбы с раком — лиловая ленточка. Поэтому 4 февраля городские здания украсит подсветка такого же цвета. Ее можно будет увидеть на колесе обозрения «Солнце Москвы», Останкинской телебашне, медиафасадах домов-книжек на Новом Арбате, на Крымском мосту, домах на Тверской улице.

Колесо обозрения «Солнце Москвы» до 9 февраля изменит центральную вывеску, возвышающуюся над главным входом на аттракцион, и добавит в логотип новый смысл: «Онкологи — вы наше… солнце Москвы». А врачам и их семьям предложат подняться на высоту 140 метров на крупнейшем в Европе колесе обозрения.

В центре современного искусства «Винзавод» до 19 февраля можно увидеть фотовыставку проекта по поддержке людей с онкологическими заболеваниями «Химия была, но мы расстались». Герои фотовыставки — москвичи, которые прошли или проходят системную противораковую терапию. Благодаря фотографам-волонтерам зрители увидят красоту и смелость этих людей, поймут, что онкозаболевание не приговор. Во время открытия экспозиции пройдет занятие проекта «Школа здоровья», направленное на психологическую поддержку онкопациентов и их близких.

Кроме того, в кинотеатрах сети «Москино» и некоторых других перед сеансами зрителям покажут видеоистории героев, которые победили рак.

В 2019-м в Москве разработали новый стандарт онкологической помощи. За три года в столице удалось создать принципиально новую структуру в этой сфере. Появилось пять якорных онкологических стационаров, в которых работают специалисты с большим опытом. Это Московский многопрофильный научно-клинический центр имени С.П. Боткина, онкологический центр № 1 городской клинической больницы имени С.С. Юдина, Московская городская онкологическая больница № 62, Московский клинический научный центр имени А.С. Логинова и Московский многопрофильный клинический центр «Коммунарка». В каждом стационаре есть патоморфологическая лаборатория, центры амбулаторной онкологической помощи, корпуса онкохирургии. Они позволяют организовать на базе одного учреждения полный цикл диагностики и лечения пациентов — от постановки диагноза до диспансерного наблюдения.