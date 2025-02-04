Москвичи поблагодарили своих врачей во Всемирный день борьбы против рака

Знаковые площадки Москвы украсили ко Всемирному дню борьбы против рака. Как в столице поблагодарили врачей-онкологов, рассказала Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.
«Мы с уверенностью можем сказать, что онкологическая помощь в Москве на сегодняшний день является одной из лучших в мире. С внедрением нового стандарта в 2019 году мы создали систему комплексной помощи, где человек с онкологическим диагнозом может эффективно пройти все этапы лечения. Использование цифровых решений, обновление инфраструктуры, оснащение современным оборудованием — все это помогает нам успешно лечить людей и чаще выявлять онкологию на ранних стадиях — только за последние пять лет мы увеличили соответствующий показатель почти на пять процентов, и сейчас он составляет около 68 процентов. Однако это было бы невозможно без наших профессиональных врачей. Сегодня на базе пяти якорных онкостационаров города около тысячи специалистов ежедневно оказывают медицинскую помощь, помогая пациентам бороться с онкологическими заболеваниями. То, что они настоящие герои, — факт, с которым согласится, я уверена, каждый. Ко Всемирному дню борьбы против рака от лица москвичей мы хотим поблагодарить специалистов за их тяжелую работу. По всей Москве можно увидеть на билбордах портреты врачей-онкологов наших больниц, а на медиафасаде кинотеатра “Октябрь” весь день будут транслировать слова благодарности москвичей, победивших рак», — сообщила Анастасия Ракова.
Символ дня борьбы с раком — лиловая ленточка. Поэтому 4 февраля городские здания украсит подсветка такого же цвета. Ее можно будет увидеть на колесе обозрения «Солнце Москвы», Останкинской телебашне, медиафасадах домов-книжек на Новом Арбате, на Крымском мосту, домах на Тверской улице.
Колесо обозрения «Солнце Москвы» до 9 февраля изменит центральную вывеску, возвышающуюся над главным входом на аттракцион, и добавит в логотип новый смысл: «Онкологи — вы наше… солнце Москвы». А врачам и их семьям предложат подняться на высоту 140 метров на крупнейшем в Европе колесе обозрения.
В центре современного искусства «Винзавод» до 19 февраля можно увидеть фотовыставку проекта по поддержке людей с онкологическими заболеваниями «Химия была, но мы расстались». Герои фотовыставки — москвичи, которые прошли или проходят системную противораковую терапию. Благодаря фотографам-волонтерам зрители увидят красоту и смелость этих людей, поймут, что онкозаболевание не приговор. Во время открытия экспозиции пройдет занятие проекта «Школа здоровья», направленное на психологическую поддержку онкопациентов и их близких.
Кроме того, в кинотеатрах сети «Москино» и некоторых других перед сеансами зрителям покажут видеоистории героев, которые победили рак.
В 2019-м в Москве разработали новый стандарт онкологической помощи. За три года в столице удалось создать принципиально новую структуру в этой сфере. Появилось пять якорных онкологических стационаров, в которых работают специалисты с большим опытом. Это Московский многопрофильный научно-клинический центр имени С.П. Боткина, онкологический центр № 1 городской клинической больницы имени С.С. Юдина, Московская городская онкологическая больница № 62, Московский клинический научный центр имени А.С. Логинова и Московский многопрофильный клинический центр «Коммунарка». В каждом стационаре есть патоморфологическая лаборатория, центры амбулаторной онкологической помощи, корпуса онкохирургии. Они позволяют организовать на базе одного учреждения полный цикл диагностики и лечения пациентов — от постановки диагноза до диспансерного наблюдения.