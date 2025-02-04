Более 300 вентиляционных шахт коллекторов обновят в Москве
Специалисты Комплекса городского хозяйства обновят в этом году более 300 вентиляционных шахт коммуникационных коллекторов, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города Петр Бирюков.
— Вентиляционные шахты - наземные части коммуникационных коллекторов, которые обеспечивают в них приток воздуха. Это необходимо для бесперебойного функционирования подземных инженерных сооружений. В этом году приведем в порядок более 300 таких сооружений, при проведении работ будем использовать материалы и оборудование российских производителей, — рассказал заммэра.
Он напомнил, что модернизация вентшахт проводится в столице с 2011 года, когда стартовали масштабные программы благоустройства улиц и общественных пространств.
— Главная задача — органично вписать эти сооружения в городской ландшафт, поэтому на смену старым «домикам» пришли модернизированные решетки. В рамках работ специалисты демонтируют старые металлические конструкции на оголовках вентшахт, тщательно очищают бетонные поверхности, восстанавливают бетонный слой и гидроизоляцию, при необходимости проводят замену вентиляторов. На заключительном этапе выполняется облицовка сооружения гранитом, — добавил Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что коллекторное хозяйство столицы — уникальный подземный город, не имеющий аналогов в России и мире по протяженности, разветвленности сети и компактности проложенных внутри коммуникаций. Общая протяженность коллекторов составляет свыше 815 километров, число вентиляционных шахт превышает 13 тыс.