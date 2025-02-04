Более 300 вентиляционных шахт коллекторов обновят в Москве

Специалисты Комплекса городского хозяйства обновят в этом году более 300 вентиляционных шахт коммуникационных коллекторов, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города Петр Бирюков.

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— В е н т и л я ц и о н н ы е ш а х т ы - н а з е м н ы е ч а с т и к о м м у н и к а ц и о н н ы х к о л л е к т о р о в , к о т о р ы е о б е с п е ч и в а ю т в н и х п р и т о к в о з д у х а . Э т о н е о б х о д и м о д л я б е с п е р е б о й н о г о ф у н к ц и о н и р о в а н и я п о д з е м н ы х и н ж е н е р н ы х с о о р у ж е н и й . В э т о м г о д у п р и в е д е м в п о р я д о к б о л е е 3 0 0 т а к и х с о о р у ж е н и й , п р и п р о в е д е н и и р а б о т б у д е м и с п о л ь з о в а т ь м а т е р и а л ы и о б о р у д о в а н и е р о с с и й с к и х п р о и з в о д и т е л е й , — р а с с к а з а л з а м м э р а .

Он напомнил, что модернизация вентшахт проводится в столице с 2011 года, когда стартовали масштабные программы благоустройства улиц и общественных пространств.

— Г л а в н а я з а д а ч а — о р г а н и ч н о в п и с а т ь э т и с о о р у ж е н и я в г о р о д с к о й л а н д ш а ф т , п о э т о м у н а с м е н у с т а р ы м « д о м и к а м » п р и ш л и м о д е р н и з и р о в а н н ы е р е ш е т к и . В р а м к а х р а б о т с п е ц и а л и с т ы д е м о н т и р у ю т с т а р ы е м е т а л л и ч е с к и е к о н с т р у к ц и и н а о г о л о в к а х в е н т ш а х т , т щ а т е л ь н о о ч и щ а ю т б е т о н н ы е п о в е р х н о с т и , в о с с т а н а в л и в а ю т б е т о н н ы й с л о й и г и д р о и з о л я ц и ю , п р и н е о б х о д и м о с т и п р о в о д я т з а м е н у в е н т и л я т о р о в . Н а з а к л ю ч и т е л ь н о м э т а п е в ы п о л н я е т с я о б л и ц о в к а с о о р у ж е н и я г р а н и т о м , — д о б а в и л Бирюков.

Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что коллекторное хозяйство столицы — уникальный подземный город, не имеющий аналогов в России и мире по протяженности, разветвленности сети и компактности проложенных внутри коммуникаций. Общая протяженность коллекторов составляет свыше 815 километров, число вентиляционных шахт превышает 13 тыс.