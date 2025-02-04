Город выделил 26 гектаров земли для реализации программы реновации на востоке столицы в 2024 году

В прошлом году город предоставил 43 земельных участка на востоке столицы для строительства домов по программе реновации и инфраструктуры.

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Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

« Г о р о д р е г у л я р н о п р е д о с т а в л я е т з е м л ю М о с к о в с к о м у ф о н д у р е н о в а ц и и ж и л о й з а с т р о й к и д л я п р о е к т и р о в а н и я и в о з в е д е н и я н о в ы х ж и л ы х к о м п л е к с о в , а т а к ж е д л я с о з д а н и я с о п у т с т в у ю щ е й и н ф р а с т р у к т у р ы — и н ж е н е р н ы х к о м м у н и к а ц и й и п о д ъ е з д н ы х д о р о г . В 2 0 2 4 г о д у н а в о с т о к е с т о л и ц ы н а э т и ц е л и в ы д е л и л и 4 3 у ч а с т к а о б щ е й п л о щ а д ь ю 2 6 г е к т а р о в . Э т о п о ч т и н а 7 5 п р о ц е н т о в б о л ь ш е , ч е м в 2 0 2 3 - м , к о г д а в о к р у г е п р е д о с т а в и л и о к о л о 1 5 г е к т а р о в » , — р а с с к а з а л Максим Гаман.

Так, на Свободном проспекте в Новогирееве для строительства дома по программе реновации выделили более 0,2 гектара. На Байкальской улице в районе Гольяново на месте снесенных домов построят жилой комплекс из двух корпусов переменной этажности. Для этого выделили более 1,5 гектара земли. Общая площадь новостройки составит свыше 73,6 тысячи квадратных метров.

« В н о в о с т р о й к е н а Б а й к а л ь с к о й у л и ц е з а п р о е к т и р о в а л и 6 5 3 к в а р т и р ы с г о т о в о й у л у ч ш е н н о й о т д е л к о й п о с т а н д а р т а м п р о г р а м м ы р е н о в а ц и и . П я т ь и з н и х б у д у т п р е д н а з н а ч е н ы д л я м а л о м о б и л ь н ы х г р а ж д а н : т а м у в е л и ч а т ш и р и н у к о р и д о р о в и д в е р н ы х п р о е м о в , а т а к ж е у с т а н о в я т с п е ц и а л ь н у ю с а н т е х н и к у . Ж и л о й к о м п л е к с о с н а с т я т а в т о м а т и з и р о в а н н о й с и с т е м о й к о н т р о л я и у ч е т а п о т р е б л е н и я э н е р г о р е с у р с о в , ч т о п о з в о л и т м о с к в и ч а м з н а ч и т е л ь н о с н и з и т ь з а т р а т ы н а э к с п л у а т а ц и ю и к о м м у н а л ь н ы е п л а т е ж и » , — о т м е т и л М и н и с т р Правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Первые этажи домов будут нежилыми. Там разместят социальные и коммерческие объекты. Прилегающую к новостройкам территорию благоустроят — появятся детские и спортивные площадки, а также места для отдыха.

Ранее Сергей Собянин поздравил двухсоттысячного жителя, приступившего к переселению по программе реновации.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. В свое время Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы в два раза.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы возведения жилья соответствуют целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».