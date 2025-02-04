Город выделил 26 гектаров земли для реализации программы реновации на востоке столицы в 2024 году
В прошлом году город предоставил 43 земельных участка на востоке столицы для строительства домов по программе реновации и инфраструктуры.
Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.
«Город регулярно предоставляет землю Московскому фонду реновации жилой застройки для проектирования и возведения новых жилых комплексов, а также для создания сопутствующей инфраструктуры — инженерных коммуникаций и подъездных дорог. В 2024 году на востоке столицы на эти цели выделили 43 участка общей площадью 26 гектаров. Это почти на 75 процентов больше, чем в 2023-м, когда в округе предоставили около 15 гектаров», — рассказал Максим Гаман.
Так, на Свободном проспекте в Новогирееве для строительства дома по программе реновации выделили более 0,2 гектара. На Байкальской улице в районе Гольяново на месте снесенных домов построят жилой комплекс из двух корпусов переменной этажности. Для этого выделили более 1,5 гектара земли. Общая площадь новостройки составит свыше 73,6 тысячи квадратных метров.
«В новостройке на Байкальской улице запроектировали 653 квартиры с готовой улучшенной отделкой по стандартам программы реновации. Пять из них будут предназначены для маломобильных граждан: там увеличат ширину коридоров и дверных проемов, а также установят специальную сантехнику. Жилой комплекс оснастят автоматизированной системой контроля и учета потребления энергоресурсов, что позволит москвичам значительно снизить затраты на эксплуатацию и коммунальные платежи», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Первые этажи домов будут нежилыми. Там разместят социальные и коммерческие объекты. Прилегающую к новостройкам территорию благоустроят — появятся детские и спортивные площадки, а также места для отдыха.
Ранее Сергей Собянин поздравил двухсоттысячного жителя, приступившего к переселению по программе реновации.
Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. В свое время Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы в два раза.
Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы возведения жилья соответствуют целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».