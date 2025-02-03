Синоптик спрогнозировал гололедицу в Москве

Синоптик Ильин спрогнозировал гололедицу в Москве
Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин спрогнозировал гололедицу в столичном регионе в феврале после тёплой погоды в январе.
В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» он заявил, что во вторник, 4 февраля, будет облачно с прояснениями, местами небольшой снег.
«Температура в столице ночью -4...-2 °С, днём -1...+1 °С. В Подмосковье ночью -7...-2 °С, днём -4...+1 °С. Ветер переменных направлений, 2—7 м/с. Местами гололедица», — сообщил Ильин.
По его словам, в среду сохранится облачность и небольшой снег, местами также гололедица. Температура воздуха ночью составит -3...-5 °С в Москве, -2...-7 °С в Подмосковье. Днём -1...+1 °С и -4...+1 °С соответственно.
Ранее сообщалось, что в Челябинской области на неделе ожидаются морозы до -20 °С.