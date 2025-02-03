Синоптик спрогнозировал гололедицу в Москве

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин спрогнозировал гололедицу в столичном регионе в феврале после тёплой погоды в январе.

В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» он заявил, что во вторник, 4 февраля, будет облачно с прояснениями, местами небольшой снег.

« Т е м п е р а т у р а в с т о л и ц е н о ч ь ю - 4 . . . - 2 ° С , д н ё м - 1 . . . + 1 ° С . В Подмосковье ночью -7...-2 °С, днём -4...+1 °С. Ветер переменных направлений, 2—7 м/с. Местами гололедица», — сообщил Ильин.

По его словам, в среду сохранится облачность и небольшой снег, местами также гололедица. Температура воздуха ночью составит -3...-5 °С в Москве, -2...-7 °С в Подмосковье. Днём -1...+1 °С и -4...+1 °С соответственно.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области на неделе ожидаются морозы до -20 °С.