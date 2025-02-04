В Москве увеличилось количество краснокнижных животных

В Красную книгу Москвы занесли 573 вида животных, растений и грибов, сообщается на сайте mos.ru.

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Как отметил председатель комиссии по сохранению редких, находящихся под угрозой исчезновения в условиях города Москвы видов животных и растений, начальник отдела сохранения биоразнообразия столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров, в подготовке третьего издания Красной книги Москвы приняли участие ученые МГУ, институтов Российской академии наук и более 700 натуралистов.

« Б л а г о д а р я и х у ч а с т и ю б ы л о о п р е д е л е н о м е с т о о б и т а н и я т а к о г о р е д к о г о ж и в о т н о г о , к а к о р е ш н и к о в а я с о н я , з а ф и к с и р о в а н о п р о и з р а с т а н и е в М о с к в е г в о з д и к и п ы ш н о й — в п е р в ы е в X X I в е к е . В а ж н о , ч т о р а б о т а п о и з у ч е н и ю м и р а п р и р о д ы с т о л и ц ы в е д е т с я н е п р е р ы в н о » , — р а с с к а з а л о н .

Всего в 2024 году в Москве зафиксировали на 136 видов животных больше, чем в 2023 году. В новое издание Красной книги включили 10 видов млекопитающих, 74 вида птиц, а также различные виды насекомых, рыб, земноводных, моллюсков и пресмыкающихся.

По итогам наблюдений специалисты пришли к выводу, что окружающая среда в Москве находится в благоприятном состоянии.

Напомним, первое издание Красной книги Москвы выпустили в 2001 году, второе – в 2010, а третье вышло в 2022 году.