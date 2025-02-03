В программу капремонта в 2025 году в Москве вошли 2,4 тысячи объектов

В Москве начался капитальный ремонт многоквартирных домов. В этом году в программу капремонта вошли 2,4 тысячи объектов. Подробности рассказал заместитель мэра в правительстве Москвы Петр Бирюков.

Он напомнил, что всего с 2015 года в столице отремонтировали более 14,5 тысячи жилых строений. Перечень ремонтируемого определяется индивидуально.

" З и м о й в ы п о л н я ю т с я р а б о т ы , к о т о р ы е н е з а в и с я т о т н а р у ж н о й т е м п е р а т у р ы в о з д у х а и н е в л и я ю т н а ф у н к ц и о н и р о в а н и е к о м м у н и к а ц и й в п е р и о д о т о п и т е л ь н о г о с е з о н а . Э т о - р е м о н т с и с т е м э л е к т р о - и г а з о с н а б ж е н и я , к а н а л и з а ц и и , п р о т и в о п о ж а р н о й а в т о м а т и к и , п о д в а л ь н ы х п о м е щ е н и й , м у с о р о п р о в о д о в и п о д ъ е з д о в , - п о я с н и л Петр Бирюков. - Обновление фасадов и плоских крыш стартует с установлением устойчивых положительных температур наружного воздуха".

Напомним, что в столичную программу капремонта включено более 29,6 тысячи домов общей площадью свыше 300 миллионов квадратных метров, в которых запланирован ремонт более 420 тысяч инженерных систем и конструктивных элементов зданий, замена свыше 117 тысяч лифтов.