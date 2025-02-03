В программу капремонта в 2025 году в Москве вошли 2,4 тысячи объектов
В Москве начался капитальный ремонт многоквартирных домов. В этом году в программу капремонта вошли 2,4 тысячи объектов. Подробности рассказал заместитель мэра в правительстве Москвы Петр Бирюков.
Он напомнил, что всего с 2015 года в столице отремонтировали более 14,5 тысячи жилых строений. Перечень ремонтируемого определяется индивидуально.
"Зимой выполняются работы, которые не зависят от наружной температуры воздуха и не влияют на функционирование коммуникаций в период отопительного сезона. Это - ремонт систем электро- и газоснабжения, канализации, противопожарной автоматики, подвальных помещений, мусоропроводов и подъездов, - пояснил Петр Бирюков. - Обновление фасадов и плоских крыш стартует с установлением устойчивых положительных температур наружного воздуха".
Напомним, что в столичную программу капремонта включено более 29,6 тысячи домов общей площадью свыше 300 миллионов квадратных метров, в которых запланирован ремонт более 420 тысяч инженерных систем и конструктивных элементов зданий, замена свыше 117 тысяч лифтов.