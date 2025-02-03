В Музее Победы стартует серия занятий о героях Великой Отечественной и СВО

5 февраля в Музее Победы стартует цикл открытых уроков в рамках работы выставки «Равнение на героев».

© Вечерняя Москва

Мероприятия проводятся для учащихся Москвы, Орловской области, Республики Беларусь, к ним также могут присоединиться посетители Музея Победы.

— В т е ч е н и е д в у х н е д е л ь в р а м к а х п р о г р а м м ы « Ш к о л ь н ы й М у з е й П о б е д ы » с о с т о я т с я 1 0 у р о к о в д л я ш к о л ь н и к о в . З а н я т и я б у д у т р а з н ы х ф о р м а т о в , и х п о с в я т я т г е р о я м п р о ш л ы х л е т и с о в р е м е н н о с т и : п е х о т и н ц а м , т а н к и с т а м , а р т и л л е р и с т а м и д р у г и м в о е н н о с л у ж а щ и м . Ш к о л ь н и к о в ж д у т в и к т о р и н ы , м а с т е р - к л а с с ы , и н т е р е с н ы е в с т р е ч и и м н о г о е д р у г о е , — о т м е т и л и в М у з е е П о б е д ы .

Откроет цикл занятий межрегиональная конференция, в которой примут участие юные активисты и педагоги из России и Беларуси. Ребята расскажут о своем участии в создании новой экспозиции в музее на Поклонной горе, о представленных на выставке экспонатах из своих школьных музеев, о судьбах людей, которым они принадлежали. Также участники обсудят эффективные практики патриотического воспитания и особенности работы своих школьных музеев.

Один из уроков будет посвящен фронтовикам — уроженцам Орловской области. Участников познакомят с материалами архивной коллекции документов, собранных в ходе всесоюзной поисковой экспедиции «Летопись Великой Отечественной войны» студентами Орловского госуниверситета.

На тематических встречах расскажут о героях Великой Отечественной войны: о выдающемся советском полководце, одном из главных героев Сталинградского сражения, маршале Василии Чуйкове и об участнике освобождения Светлогорского района Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, моряке-днепровце Сергее Хватове.

Кроме того, школьников ждет викторина «Что? Где? Когда?», посвященная ключевым событиям Великой Отечественной войны, встреча с офицерами гвардейского мотострелкового полка № 1429 и не только.