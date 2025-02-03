В Музее Победы стартует серия занятий о героях Великой Отечественной и СВО
5 февраля в Музее Победы стартует цикл открытых уроков в рамках работы выставки «Равнение на героев».
Мероприятия проводятся для учащихся Москвы, Орловской области, Республики Беларусь, к ним также могут присоединиться посетители Музея Победы.
— В течение двух недель в рамках программы «Школьный Музей Победы» состоятся 10 уроков для школьников. Занятия будут разных форматов, их посвятят героям прошлых лет и современности: пехотинцам, танкистам, артиллеристам и другим военнослужащим. Школьников ждут викторины, мастер-классы, интересные встречи и многое другое, — отметили в Музее Победы.
Откроет цикл занятий межрегиональная конференция, в которой примут участие юные активисты и педагоги из России и Беларуси. Ребята расскажут о своем участии в создании новой экспозиции в музее на Поклонной горе, о представленных на выставке экспонатах из своих школьных музеев, о судьбах людей, которым они принадлежали. Также участники обсудят эффективные практики патриотического воспитания и особенности работы своих школьных музеев.
Один из уроков будет посвящен фронтовикам — уроженцам Орловской области. Участников познакомят с материалами архивной коллекции документов, собранных в ходе всесоюзной поисковой экспедиции «Летопись Великой Отечественной войны» студентами Орловского госуниверситета.
На тематических встречах расскажут о героях Великой Отечественной войны: о выдающемся советском полководце, одном из главных героев Сталинградского сражения, маршале Василии Чуйкове и об участнике освобождения Светлогорского района Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, моряке-днепровце Сергее Хватове.
Кроме того, школьников ждет викторина «Что? Где? Когда?», посвященная ключевым событиям Великой Отечественной войны, встреча с офицерами гвардейского мотострелкового полка № 1429 и не только.