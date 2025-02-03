Собянин подарил автомобиль 200-тысячному москвичу, переселившемуся по реновации
Мэр столицы Сергей Собянин в понедельник встретился с новоселами ЖК, возведенного в районе Коптево по программе реновации, он подарил красный автомобиль "Москвич" Виталию Сухову, который стал 200-тысячным жителем Москвы, приступившим к переселению по данной программе.
"Поздравляю! Это небольшой подарок от города. Вы 200-тысячный москвич, который переселяется по программе. Это вообще целый город мы переселили. Дальше будет все активнее. В Коптево очень много пятиэтажек, и такая сложная ситуация, потому что стартовых площадок для запуска программы почти не было. Но, тем не менее, мы активно тоже начали, и больше одной тысячи человек из Коптево тоже переселились", - сказал Собянин во время встречи с семьей Сухова.
Как сообщается в материалах мэрии, программа реновации жилфонда в Москве была утверждена 1 августа 2017 года. В нее включены 5 176 домов - около 350 тыс. квартир общей площадью 16,4 млн кв. м, в которых проживает порядка миллиона жителей.
На сегодня для реализации программы подобраны 662 площадки, введено 5,6 млн кв. м. жилья, что позволит расселить свыше 1 200 старых домов. Сейчас ведется проектирование и строительство порядка 9 млн кв. м.
С начала реализации программы закончено либо идет переселение свыше 200 тыс. горожан. В семи районах Москвы - Раменках, Северном, Молжаниновском, Коммунарке, Старом Крюково, Южном Медведково и Ясенево - действующая программа завершена.
В районе Коптево в программу реновации включены 123 дома. В новые квартиры должны переехать 23,4 тыс. человек. На сегодня расселены пять старых домов, новоселье отпраздновали 1,1 тыс. человек. В конце 2024 года жители еще двух домов получили уведомления о начале переселения. Расселение 39 домов запланировано на 2025-2028 года, 77 домов - на 2029-2032 года.