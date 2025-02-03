Собянин подарил автомобиль 200-тысячному москвичу, переселившемуся по реновации

Мэр столицы Сергей Собянин в понедельник встретился с новоселами ЖК, возведенного в районе Коптево по программе реновации, он подарил красный автомобиль "Москвич" Виталию Сухову, который стал 200-тысячным жителем Москвы, приступившим к переселению по данной программе.

" П о з д р а в л я ю ! Э т о н е б о л ь ш о й п о д а р о к о т г о р о д а . В ы 2 0 0 - т ы с я ч н ы й м о с к в и ч , к о т о р ы й п е р е с е л я е т с я п о п р о г р а м м е . Э т о в о о б щ е ц е л ы й г о р о д м ы п е р е с е л и л и . Д а л ь ш е б у д е т в с е а к т и в н е е . В К о п т е в о о ч е н ь м н о г о п я т и э т а ж е к , и т а к а я с л о ж н а я с и т у а ц и я , п о т о м у ч т о с т а р т о в ы х п л о щ а д о к д л я з а п у с к а п р о г р а м м ы п о ч т и н е б ы л о . Н о , т е м н е м е н е е , м ы а к т и в н о т о ж е н а ч а л и , и б о л ь ш е о д н о й т ы с я ч и ч е л о в е к и з К о п т е в о т о ж е п е р е с е л и л и с ь " , - с к а з а л С о б я н и н в о в р е м я в с т р е ч и с с е м ь е й С у х о в а .

Как сообщается в материалах мэрии, программа реновации жилфонда в Москве была утверждена 1 августа 2017 года. В нее включены 5 176 домов - около 350 тыс. квартир общей площадью 16,4 млн кв. м, в которых проживает порядка миллиона жителей.

На сегодня для реализации программы подобраны 662 площадки, введено 5,6 млн кв. м. жилья, что позволит расселить свыше 1 200 старых домов. Сейчас ведется проектирование и строительство порядка 9 млн кв. м.

С начала реализации программы закончено либо идет переселение свыше 200 тыс. горожан. В семи районах Москвы - Раменках, Северном, Молжаниновском, Коммунарке, Старом Крюково, Южном Медведково и Ясенево - действующая программа завершена.

В районе Коптево в программу реновации включены 123 дома. В новые квартиры должны переехать 23,4 тыс. человек. На сегодня расселены пять старых домов, новоселье отпраздновали 1,1 тыс. человек. В конце 2024 года жители еще двух домов получили уведомления о начале переселения. Расселение 39 домов запланировано на 2025-2028 года, 77 домов - на 2029-2032 года.