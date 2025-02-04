На север Москвы обрушился снегопад

На север столицы обрушился снегопад. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

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По его словам, аэропорт Шереметьево замело. Однако, несмотря на пургу за окном, в воздушной гавани самолеты приземляются и отправляются по расписанию.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупреждал о том, что в понедельник, 3 февраля, в городе может сформироваться снежный покров, но его высота не превысит 1-3 см.

В Москве и Подмосковье ожидается снег и около 4 градусов мороза

Ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова заявила, что долгосрочные прогнозы позволяют ожидать в конце зимы «значительное количество осадков». Она упомянула снегопады и метели и пояснила, что они обычно связаны со вторжением теплого воздуха. По этой причине после «умеренного морозца» в следующие выходные температура начнет расти и в феврале могут быть оттепели.

Ранее американский сурок разошелся в прогнозе на весну с российским.