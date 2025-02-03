Ефимов: Развитие Новой Москвы пересматривается

Столичные власти пересматривают планы развития Новой Москвы с учетом роста ее населения. Об этом в понедельник, 3 февраля, сообщил заместитель мэра по градостроительной политике и строительству Владимир Ефимов.

— Е с л и г о в о р и т ь п р о т е р р и т о р и а л ь н о е п л а н и р о в а н и е , т о с е й ч а с м ы п е р е с м а т р и в а е м и п е р е о с м ы с л я е м р а з в и т и е т е р р и т о р и й Т р о и ц к о г о и Н о в о м о с к о в с к о г о а д м и н и с т р а т и в н ы х о к р у г о в , — с к а з а л о н .

По словам заместителя мэра, ТиНАО из малонаселенной территории превратился в полноценный округ, где сейчас проживает более 700 тысяч человек, а в будущем численность населения превысит один миллион.

Ефимов отметил, что изменения коснутся как транспортной системы, так и развития спортивной, культурно-досуговой и социальной инфраструктуры, передает РИА Новости.

С начала реализации программы реновации в Юго-Восточном административном округе полностью расселили более 140 объектов старого жилого фонда. Жители этих домов уже переехали в новые квартиры. Расселенные здания демонтируют, на месте сноса формируются новые площадки для возведения современных жилых комплексов по программе реновации.