Ефимов: Развитие Новой Москвы пересматривается
Столичные власти пересматривают планы развития Новой Москвы с учетом роста ее населения. Об этом в понедельник, 3 февраля, сообщил заместитель мэра по градостроительной политике и строительству Владимир Ефимов.
— Если говорить про территориальное планирование, то сейчас мы пересматриваем и переосмысляем развитие территорий Троицкого и Новомосковского административных округов, — сказал он.
По словам заместителя мэра, ТиНАО из малонаселенной территории превратился в полноценный округ, где сейчас проживает более 700 тысяч человек, а в будущем численность населения превысит один миллион.
Ефимов отметил, что изменения коснутся как транспортной системы, так и развития спортивной, культурно-досуговой и социальной инфраструктуры, передает РИА Новости.
С начала реализации программы реновации в Юго-Восточном административном округе полностью расселили более 140 объектов старого жилого фонда. Жители этих домов уже переехали в новые квартиры. Расселенные здания демонтируют, на месте сноса формируются новые площадки для возведения современных жилых комплексов по программе реновации.