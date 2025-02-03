Заммэра Ефимов объяснил причины запрета микроквартир в Москве

Решение о запрете микроквартир в столице связано с необходимостью соблюдения баланса между количеством жителей и необходимой социальной инфраструктурой, заявил заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Владимир Ефимов.

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« В с р е д н е м и х с е й ч а с ч у т ь б о л е е д в у х н а о д н у е д и н и ц у ж и л о й п л о щ а д и , т а к н а з ы в а е м у ю к в а р т и р у . И к о г д а м ы с ч и т а е м к о л и ч е с т в о н е о б х о д и м ы х м е с т в с а д а х , в ш к о л а х , в п о л и к л и н и к а х , с ч и т а е м т р а н с п о р т н у ю о б е с п е ч е н н о с т ь , т о с т а р а е м с я у ч е с т ь и б у д у щ е е н а с е л е н и е , ч т о б ы в с е ж и т е л и п о л у ч и л и н е о б х о д и м ы е у с л у г и , в п е р в у ю о ч е р е д ь с о ц и а л ь н ы е » , - с к а з а л Е ф и м о в в и н т е р в ь ю Р И А Н о в о с т и .

По его словам, из-за возведения микроквартир в Москве растет число жителей, а с обеспечением их в социальной сфере возникают трудности. Чтобы как-то решить возникающую проблему, приходится строить дополнительные объекты и создавать дополнительные места в соц. учреждениях.

Ефимов отметил и так называемые апартаменты, которые активно возводятся в столице. Согласно законодательству, такие объекты являются одной из форм гостиниц, которые предназначены лишь для временного проживания. Покупатели апартаментов в столице проживают в них постоянно, из-за чего возникают запросы на социальные услуги, хотя люди не могут даже прописаться в апартаментах.

Заммэра отметил, что сейчас вопрос с апартаментами держится на особом контроле.