Снежная крупа накрыла центр Москвы

Центр столицы накрыла снежная крупа. Об этом пишет РИА Новости в Telegram-канале.

По данным агентства, интенсивный снегопад продолжался около десяти минут.

Ранее ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что на следующей неделе в Москве после рекордной оттепели ожидается похолодание.

Синоптик спрогнозировал возвращение зимы в Москву

« С п о н е д е л ь н и к а д о ч е т в е р г а с т о л и ч н ы й р е г и о н б у д е т н а х о д и т ь с я н а о р б и т е в л и я н и я ц и к л о н а , и з - з а ч е г о н е б о б у д е т х м у р и т ь с я , к о е - г д е о с ы п а я с ь н е б о л ь ш и м с н е г о м , о б щ е е к о л и ч е с т в о к о т о р о г о н е п р е в ы с и т 2 - 4 м м » , — о т м е т и л с и н о п т и к .

Никогда в метеоистории столичной опорной метеостанции ВДНХ в первой декаде февраля снежный покров не был таким куцым, констатировал Тишковец.