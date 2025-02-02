Снежная крупа накрыла центр Москвы
Центр столицы накрыла снежная крупа. Об этом пишет РИА Новости в Telegram-канале.
По данным агентства, интенсивный снегопад продолжался около десяти минут.
Ранее ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что на следующей неделе в Москве после рекордной оттепели ожидается похолодание.
Синоптик спрогнозировал возвращение зимы в Москву
«С понедельника до четверга столичный регион будет находиться на орбите влияния циклона, из-за чего небо будет хмуриться, кое-где осыпаясь небольшим снегом, общее количество которого не превысит 2-4 мм», — отметил синоптик.
Никогда в метеоистории столичной опорной метеостанции ВДНХ в первой декаде февраля снежный покров не был таким куцым, констатировал Тишковец.