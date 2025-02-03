Москвичей предупредили о рекордно высоком давлении

В субботу, 8 февраля, атмосферное давление в Москве будет рекордно высоким. Об этом предупредил жителей столицы научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По словам синоптика, сейчас в столичном регионе идет повышение давления. В четверг, 6 февраля, оно повысится на 25 миллиметров ртутного столба, а в субботу, 8 февраля, может достичь 775-776 миллиметров ртутного столба — максимального значения за всю историю наблюдений с 1879 года.

Вильфанд отметил, что днем погода будет солнечной, а ночью — лунной. Кроме того, есть небольшая вероятность выпадения снега. Сильных морозов при этом метеоролог не ожидает.

« В П и т е р е т о ж е б у д е т с у п е р в ы с о к о е д а в л е н и е , в С е в е р о - З а п а д н о м Ф е д е р а л ь н о м о к р у г е » , — д о б а в и л с п е ц и а л и с т .

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова спрогнозировала москвичам снегопады и метели во второй половине февраля.