Собянин поздравил ветеранов ВОВ с 82-й годовщиной завершения Сталинградской битвы

Мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье, 2 февраля, поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с 82-й годовщиной завершения Сталинградской битвы.

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— В э т о т д е н ь в о и н с к о й с л а в ы Р о с с и и м ы с к л о н я е м г о л о в ы п е р е д п а м я т ь ю п о г и б ш и х в С т а л и н г р а д с к о й б и т в е , в ы р а ж а е м г л у б о к у ю б л а г о д а р н о с т ь ф р о н т о в и к а м и т р у ж е н и к а м т ы л а . М у ж е с т в о и с т о й к о с т ь т в о р ц о в В е л и к о й П о б е д ы в д о х н о в л я ю т н ы н е ш н е е п о к о л е н и е з а щ и т н и к о в Р о д и н ы — у ч а с т н и к о в с п е ц и а л ь н о й в о е н н о й о п е р а ц и и , — н а п и с а н о в о б р а щ е н и и Собянина, опубликованном на сайте мэра Москвы.

2 февраля в филиале Музея Победы — Музее «Главные Оружейные Реликвии Армии» состоится мероприятие, также посвященное годовщине со дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Посетители площадки смогут бесплатно присоединиться к программе.

В понедельник, 27 января, Собянин отметил 81-ю годовщину снятия блокады Ленинграда, поздравив ветеранов Великой Отечественной войны, а также жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Он отметил, что каждый день этой героической обороны стал «олицетворением стойкости, мужества, патриотизма ленинградцев и бойцов Красной армии».