Собянин поздравил ветеранов ВОВ с 82-й годовщиной завершения Сталинградской битвы
Мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье, 2 февраля, поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с 82-й годовщиной завершения Сталинградской битвы.
— В этот день воинской славы России мы склоняем головы перед памятью погибших в Сталинградской битве, выражаем глубокую благодарность фронтовикам и труженикам тыла. Мужество и стойкость творцов Великой Победы вдохновляют нынешнее поколение защитников Родины — участников специальной военной операции, — написано в обращении Собянина, опубликованном на сайте мэра Москвы.
2 февраля в филиале Музея Победы — Музее «Главные Оружейные Реликвии Армии» состоится мероприятие, также посвященное годовщине со дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Посетители площадки смогут бесплатно присоединиться к программе.
В понедельник, 27 января, Собянин отметил 81-ю годовщину снятия блокады Ленинграда, поздравив ветеранов Великой Отечественной войны, а также жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Он отметил, что каждый день этой героической обороны стал «олицетворением стойкости, мужества, патриотизма ленинградцев и бойцов Красной армии».