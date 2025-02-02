Собянин поздравил ветеранов ВОВ с 82-й годовщиной завершения Сталинградской битвы

Мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье, 2 февраля, поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с 82-й годовщиной завершения Сталинградской битвы.

Собянин поздравил ветеранов ВОВ с 82-й годовщиной завершения Сталинградской битвы
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В этот день воинской славы России мы склоняем головы перед памятью погибших в Сталинградской битве, выражаем глубокую благодарность фронтовикам и труженикам тыла. Мужество и стойкость творцов Великой Победы вдохновляют нынешнее поколение защитников Родины участников специальной военной операции, написано в обращении Собянина, опубликованном на сайте мэра Москвы.

2 февраля в филиале Музея Победы — Музее «Главные Оружейные Реликвии Армии» состоится мероприятие, также посвященное годовщине со дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Посетители площадки смогут бесплатно присоединиться к программе.

В понедельник, 27 января, Собянин отметил 81-ю годовщину снятия блокады Ленинграда, поздравив ветеранов Великой Отечественной войны, а также жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Он отметил, что каждый день этой героической обороны стал «олицетворением стойкости, мужества, патриотизма ленинградцев и бойцов Красной армии».

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