На станции метро «Маяковская» прошли первые церемонии бракосочетания в 2025 году
На станции метро «Маяковская» стартовал новый свадебный сезон. В столичных загсах 2 февраля 2025 года прошло первое в этом году бракосочетание для трех пар.
Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова.
— Станция метро «Маяковская» пользуется большой популярностью среди желающих создать семью... Уже пятый сезон свадьбы на «Маяковской» проходит в значимые и красивые даты. 2025 год не стал исключением: марш Мендельсона прозвучит здесь 23.03.2025, 25.05.2025 и 05.10.2025 гоода. Первые три торжества прошли 02.02.2025 года, — отметила она.
Почти все доступные слоты для регистрации брака на «Маяковской» на 2025 год уже зарезервированы, уточнила Ракова.
— Нам очень приятно, когда пары выбирают для бракосочетания наши площадки. Традиционно свадебные церемонии в метрополитене проводим ночью, чтобы не мешать пассажирам и создать особую атмосферу для молодоженов, — рассказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Перед началом свадебной церемонии на платформе устанавливают свадебную арку и стойку для колец. Также для молодоженов звучит марш Мендельсона. Процесс торжества также сопровождается двумя поездами на путях — «Москва-2020» и новейший «Москва-2024», написали на официальном сайте мэра Москвы.
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