На станции метро «Маяковская» прошли первые церемонии бракосочетания в 2025 году

На станции метро «Маяковская» стартовал новый свадебный сезон. В столичных загсах 2 февраля 2025 года прошло первое в этом году бракосочетание для трех пар.

На станции метро «Маяковская» прошли первые церемонии бракосочетания в 2025 году
© Вечерняя Москва

Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова.

Станция метро «Маяковская» пользуется большой популярностью среди желающих создать семью... Уже пятый сезон свадьбы на «Маяковской» проходит в значимые и красивые даты. 2025 год не стал исключением: марш Мендельсона прозвучит здесь 23.03.2025, 25.05.2025 и 05.10.2025 гоода. Первые три торжества прошли 02.02.2025 года, отметила она.

Почти все доступные слоты для регистрации брака на «Маяковской» на 2025 год уже зарезервированы, уточнила Ракова.

Нам очень приятно, когда пары выбирают для бракосочетания наши площадки. Традиционно свадебные церемонии в метрополитене проводим ночью, чтобы не мешать пассажирам и создать особую атмосферу для молодоженов, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Перед началом свадебной церемонии на платформе устанавливают свадебную арку и стойку для колец. Также для молодоженов звучит марш Мендельсона. Процесс торжества также сопровождается двумя поездами на путях — «Москва-2020» и новейший «Москва-2024», написали на официальном сайте мэра Москвы.

В декабре прошлого года столичная пара впервые поженилась под водой в окружении мурен, акул и других морских обитателей. Впечатлениями с «Вечерней Москвой» поделилась мама жениха одной из пар.

Новости Москвы
Максим Ликсутов
Сергей Собянин
Москва