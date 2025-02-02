На станции метро «Маяковская» прошли первые церемонии бракосочетания в 2025 году

На станции метро «Маяковская» стартовал новый свадебный сезон. В столичных загсах 2 февраля 2025 года прошло первое в этом году бракосочетание для трех пар.

Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова.

— С т а н ц и я м е т р о « М а я к о в с к а я » п о л ь з у е т с я б о л ь ш о й п о п у л я р н о с т ь ю с р е д и ж е л а ю щ и х с о з д а т ь с е м ь ю . . . У ж е п я т ы й с е з о н с в а д ь б ы н а « М а я к о в с к о й » п р о х о д и т в з н а ч и м ы е и к р а с и в ы е д а т ы . 2 0 2 5 г о д н е с т а л и с к л ю ч е н и е м : м а р ш М е н д е л ь с о н а п р о з в у ч и т з д е с ь 2 3 . 0 3 . 2 0 2 5 , 2 5 . 0 5 . 2 0 2 5 и 0 5 . 1 0 . 2 0 2 5 г о о д а . П е р в ы е т р и т о р ж е с т в а п р о ш л и 0 2 . 0 2 . 2 0 2 5 г о д а , — о т м е т и л а о н а .

Почти все доступные слоты для регистрации брака на «Маяковской» на 2025 год уже зарезервированы, уточнила Ракова.

— Н а м о ч е н ь п р и я т н о , к о г д а п а р ы в ы б и р а ю т д л я б р а к о с о ч е т а н и я н а ш и п л о щ а д к и . Т р а д и ц и о н н о с в а д е б н ы е ц е р е м о н и и в м е т р о п о л и т е н е п р о в о д и м н о ч ь ю , ч т о б ы н е м е ш а т ь п а с с а ж и р а м и с о з д а т ь о с о б у ю а т м о с ф е р у д л я м о л о д о ж е н о в , — р а с с к а з а л з а м е с т и т е л ь м э р а с т о л и ц ы п о в о п р о с а м т р а н с п о р т а и п р о м ы ш л е н н о с т и М а к с и м Л и к с у т о в .

Перед началом свадебной церемонии на платформе устанавливают свадебную арку и стойку для колец. Также для молодоженов звучит марш Мендельсона. Процесс торжества также сопровождается двумя поездами на путях — «Москва-2020» и новейший «Москва-2024», написали на официальном сайте мэра Москвы.

В декабре прошлого года столичная пара впервые поженилась под водой в окружении мурен, акул и других морских обитателей. Впечатлениями с «Вечерней Москвой» поделилась мама жениха одной из пар.