Электробусы вышли еще на один маршрут на западе и юго-западе столицы

В Москве активно развивают наземный городской транспорт, в том числе открывают новые и корректируют действующие маршруты. С 2018 года автобусы заменяют на инновационные электробусы российского производства. Так, экологичный транспорт теперь курсирует и на маршруте № 394, который проходит от Киевского вокзала до станции метро «Университет». По будням его будут обслуживать семь электробусов.

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Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

« З а п у с к а т ь б о л ь ш е з е л е н о г о г о р о д с к о г о т р а н с п о р т а п о р у ч и л С е р г е й С о б я н и н . Э т о в а ж н о д л я э к о л о г и и с т о л и ц ы и д л я з д о р о в ь я ж и т е л е й . М а р ш р у т № 3 9 4 п р о х о д и т ч е р е з ч е т ы р е р а й о н а З А О и Ю З А О , д е л а е т о с т а н о в к и в б л и з и ш е с т и с т а н ц и й м е т р о . Б л а г о д а р я н о в ы м э л е к т р о б у с а м п о е з д к и с т а н у т е щ е к о м ф о р т н е е » , — о т м е т и л М а к с и м Л и к с у т о в .

Электробусы оснащают системой климат-контроля, которая поддерживает оптимальную температуру в салоне, USB- и Type-C-слотами для зарядки гаджетов и медиаэкранами, где отображается информация о следующих остановках.

Замена одного автобуса на электробус снижает выбросы углекислого газа более чем на 60 тонн в год. Сегодня в парке Мосгортранса числится более 2,3 тысячи новых экологичных машин.

Транспорт на электрической тяге производства ПАО «КАМАЗ» собирают и оснащают на Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе. Весной 2021 года здесь открыли центр по выпуску электробусов.

Москва первой в России начала строить инновационные электробусные парки. С 2022 года в городе открыли три дома для электробусов, оборудованные по последнему слову техники, — «Красная Пахра» в ТиНАО, «Митино» в СЗАО и «Салтыковка» в ВАО.

Благодаря новым поставкам техники и развитию зарядной инфраструктуры электробусы будут обслуживать все больше маршрутов. В результате поездки станут комфортнее, а влияние городского транспорта на окружающую среду снизится.

В соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Москве большое внимание уделяется модернизации социальной и коммунальной инфраструктуры, в том числе увеличению количества удобных маршрутов городского транспорта и обновлению подвижного состава. Кроме того, в рамках нацпроекта Москва приступила к развитию Центрального транспортного узла. Он станет единым контуром с предсказуемым пригородным железнодорожным транспортом для более чем 30 млн жителей 11 регионов России.