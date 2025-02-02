Электробусы вышли еще на один маршрут на западе и юго-западе столицы

В Москве активно развивают наземный городской транспорт, в том числе открывают новые и корректируют действующие маршруты. С 2018 года автобусы заменяют на инновационные электробусы российского производства. Так, экологичный транспорт теперь курсирует и на маршруте № 394, который проходит от Киевского вокзала до станции метро «Университет». По будням его будут обслуживать семь электробусов.
Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«Запускать больше зеленого городского транспорта поручил Сергей Собянин. Это важно для экологии столицы и для здоровья жителей. Маршрут № 394 проходит через четыре района ЗАО и ЮЗАО, делает остановки вблизи шести станций метро. Благодаря новым электробусам поездки станут еще комфортнее», — отметил Максим Ликсутов.
Электробусы оснащают системой климат-контроля, которая поддерживает оптимальную температуру в салоне, USB- и Type-C-слотами для зарядки гаджетов и медиаэкранами, где отображается информация о следующих остановках.
Замена одного автобуса на электробус снижает выбросы углекислого газа более чем на 60 тонн в год. Сегодня в парке Мосгортранса числится более 2,3 тысячи новых экологичных машин.
Транспорт на электрической тяге производства ПАО «КАМАЗ» собирают и оснащают на Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе. Весной 2021 года здесь открыли центр по выпуску электробусов.
Москва первой в России начала строить инновационные электробусные парки. С 2022 года в городе открыли три дома для электробусов, оборудованные по последнему слову техники, — «Красная Пахра» в ТиНАО, «Митино» в СЗАО и «Салтыковка» в ВАО.
Благодаря новым поставкам техники и развитию зарядной инфраструктуры электробусы будут обслуживать все больше маршрутов. В результате поездки станут комфортнее, а влияние городского транспорта на окружающую среду снизится.
В соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Москве большое внимание уделяется модернизации социальной и коммунальной инфраструктуры, в том числе увеличению количества удобных маршрутов городского транспорта и обновлению подвижного состава. Кроме того, в рамках нацпроекта Москва приступила к развитию Центрального транспортного узла. Он станет единым контуром с предсказуемым пригородным железнодорожным транспортом для более чем 30 млн жителей 11 регионов России.