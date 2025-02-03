Еще шесть зданий Москвы признаны объектами культурного наследия

Список объектов культурного наследия (ОКН) регионального значения пополнился ещё шестью зданиями Москвы. Об этом сообщает пресс-служба мэра столицы Серегея Собянина.

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В сообщении говорится, что это главные дома городских усадеб и доходные дома XIX века. Также в список попал жилой дом первой половины XX века.

« Р а н е е э т и и с т о р и ч е с к и е з д а н и я и м е л и п р о м е ж у т о ч н ы й с т а т у с в ы я в л е н н ы х о б ъ е к т о в к у л ь т у р н о г о н а с л е д и я ( В О К Н ) » , – у к а з а л и в п р е с с - с л у ж б е .

В частности, в перечень ОКН внесли построенный 1829 году деревянный дом в Хлебном переулке, и деревянный дом первой трети XIX века, который расположен по адресу: Старомонетный переулок, д. 19/11, стр. 1.

Также в список попали доходный дом 1882 года с чайным магазином торгового дома «Д. и А. Расторгуевы», известный москвичам, как Дом с атлантами. Кроме того ОКН признали городскую усадьбу на улице Большая Ордынка, доходный дом с рестораном «Альпийская роза» на улице Пушечная и жилой дом Управления пароходства канала Москва – Волга на Ленинградском проспекте.

Ранее в мэрии Москвы сообщили, что одно из зданий ансамбля жилых домов Наркомата связи на проспекте Мира отремонтируют, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».