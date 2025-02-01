В Москве могильщикам закупили электросамокаты

Для кладбищ Москвы и Подмосковья закупили от двух до пяти электросамокатов каждому — суммарно вышло 50 единиц на 2 млн рублей.

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Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

« Д о м о д е д о в с к о м у и Н и к о л ь с к о - А р х а н г е л ь с к о м у к л а д б и щ а м д о с т а л о с ь п о п я т ь ш т у к . Н а П я т н и ц к о е ш о с с е п р и в е з л и ч е т ы р е . К л а д б и щ а м н а Щ е р б и н с к о м п р о е з д е и н а 2 1 - м к и л о м е т р е К и е в с к о г о ш о с с е — п о т р и с а м о к а т а . Н а в с е о с т а л ь н ы е п о с т а в и л и п о д в а . К р о м е Н о в о д е в и ч ь е г о , т у д а н е п р и в е з л и н и о д н о г о » , — г о в о р и т с я в п у б л и к а ц и и .

Отмечается, что цель закупки самокатов для могильщиков — помочь работникам следить за порядком.

До этого сообщалось, что в ближайшее время сотрудники полиции федеральной территории «Сириус» приступят к патрулированию на электросамокатах.

Отмечается, что проект реализуется совместными усилиями ОМВД России по федеральной территории «Сириус» и кикшеринга «МТС Юрент», который предоставил правоохранителям электросамокаты в специальном дизайне.