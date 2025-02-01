Синоптик спрогнозировал возвращение зимы в Москву

Синоптик Ильин спрогнозировал возвращение зимы в Москву
Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с RT рассказал о погоде в столице на следующей неделе.
«На следующей неделе у нас вернётся зима, температура в выходные уже начнёт переходить через ноль в отрицательные значения, в понедельник (3 февраля. — RT) по области подморозит до -1...-3 °С, ночью пройдёт снег. Днём температура будет колебаться около 0 °С, с небольшим снегом, на дорогах гололедица. В ночь во вторник, среду и четверг морозы усилятся до -4...-9 °С. В дневные часы во вторник и среду -1...-6 °С», — рассказал синоптик.
По словам собеседника RT, в четверг, 6 февраля, днём начнётся потепление.
«Температура воздуха в Москве и области может подняться до +2 °С. Будет облачно, без осадков. В пятницу (7 февраля. — RT) от -4 °С до +1 °С», — отметил Ильин.
Ранее метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о том, что настоящая зима ещё может прийти в Центральную Россию в феврале.