Синоптик спрогнозировал возвращение зимы в Москву

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с RT рассказал о погоде в столице на следующей неделе.

« Н а с л е д у ю щ е й н е д е л е у н а с в е р н ё т с я з и м а , т е м п е р а т у р а в в ы х о д н ы е у ж е н а ч н ё т п е р е х о д и т ь ч е р е з н о л ь в о т р и ц а т е л ь н ы е з н а ч е н и я , в п о н е д е л ь н и к ( 3 ф е в р а л я . — R T ) п о о б л а с т и п о д м о р о з и т д о - 1 . . . - 3 ° С , н о ч ь ю п р о й д ё т с н е г . Д н ё м т е м п е р а т у р а б у д е т к о л е б а т ь с я о к о л о 0 ° С , с н е б о л ь ш и м с н е г о м , н а д о р о г а х г о л о л е д и ц а . В н о ч ь в о в т о р н и к , с р е д у и ч е т в е р г м о р о з ы у с и л я т с я д о - 4 . . . - 9 ° С . В д н е в н ы е ч а с ы в о в т о р н и к и с р е д у - 1 . . . - 6 ° С » , — р а с с к а з а л с и н о п т и к .

По словам собеседника RT, в четверг, 6 февраля, днём начнётся потепление.

« Т е м п е р а т у р а в о з д у х а в Москве и области может подняться до +2 °С. Будет облачно, без осадков. В пятницу (7 февраля. — RT) от -4 °С до +1 °С», — отметил Ильин.

Ранее метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о том, что настоящая зима ещё может прийти в Центральную Россию в феврале.