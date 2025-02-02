Собянин рассказал, как цифровые решения социальной сферы помогают жителям Москвы
Сервис «Социальный навигатор» в Москве помогает людям найти бесплатную помощь в различных ситуациях. На интерактивной карте представлено более 250 услуг, распределенных по 26 категориям. Об этом в воскресенье, 2 февраля, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
Среди услуг глава города отметил «Помощь семьям с детьми», «Поддержка участников СВО и их семей», «Школа приемных родителей», «Помощь в кризисных ситуациях» и «Служба медиации».
С момента своего запуска «Социальным навигатором» воспользовались почти два миллиона горожан, рассказал мэр Москвы.
— Виртуальный помощник Добрыня заработал в мае прошлого года. Он оперативно уточняет детали и сроки предоставляемых услуг, рассказывает о размерах выплат и условиях их получения, объясняет термины и многое другое. Чат-бот доступен на сайте Департамента труда и соцзащиты населения, — написал Собянин в своем Telegram-канале.
Контакт-центр столичного Департамента информационных технологий разработал 10 чат-ботов для быстрого поиска ответов на различные вопросы. Виртуальные помощники работают семь дней в неделю, без праздников и выходных. Они доступны онлайн 24 часа в сутки. Новые чат-боты помогут оперативно найти нужную информацию сотрудникам столичных служб, представителям бизнеса и простым москвичам.