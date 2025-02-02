Собянин рассказал, как цифровые решения социальной сферы помогают жителям Москвы

Сервис «Социальный навигатор» в Москве помогает людям найти бесплатную помощь в различных ситуациях. На интерактивной карте представлено более 250 услуг, распределенных по 26 категориям. Об этом в воскресенье, 2 февраля, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

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Среди услуг глава города отметил «Помощь семьям с детьми», «Поддержка участников СВО и их семей», «Школа приемных родителей», «Помощь в кризисных ситуациях» и «Служба медиации».

С момента своего запуска «Социальным навигатором» воспользовались почти два миллиона горожан, рассказал мэр Москвы.

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