Ночная емпература в столице к выходным с 8 по 9 февраля может упасть до минус 12 градусов, рассказал начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков.

Днем, в это же время, ожидается до минус 6 градусов днем. До этого, 6-го и 7-го числа, в столице будет небольшой снег.

Москвичам рассказали, когда в столицу вернется снег

" О ж и д а е т с я , ч т о в ы п а д е т 2 – 3 с м . С у г р о б о в ж д а т ь н е с т о и т " , – с о о б щ и л э к с п е р т в б е с е д е с А г е н т с т в о м " М о с к в а " .

Ранее синоптики отмечали, что аномальное потепление в столице завершится на ближайших выходных, с 1 по 2 февраля. 1-го числа температура будет от 3 до 5 градусов выше нуля, но днем и ночью в воскресенье, 2-го числа, ожидаются минусовые температуры. Это произойдет из-за перемещений воздушных масс.