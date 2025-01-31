Ночная емпература в столице к выходным с 8 по 9 февраля может упасть до минус 12 градусов, рассказал начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков.
Днем, в это же время, ожидается до минус 6 градусов днем. До этого, 6-го и 7-го числа, в столице будет небольшой снег.
Москвичам рассказали, когда в столицу вернется снег
"Ожидается, что выпадет 2–3 см. Сугробов ждать не стоит", – сообщил эксперт в беседе с Агентством "Москва".
Ранее синоптики отмечали, что аномальное потепление в столице завершится на ближайших выходных, с 1 по 2 февраля. 1-го числа температура будет от 3 до 5 градусов выше нуля, но днем и ночью в воскресенье, 2-го числа, ожидаются минусовые температуры. Это произойдет из-за перемещений воздушных масс.